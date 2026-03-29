Videopòdcast ‘Sobre (viure) a la criança’

Víctor Amat, psicòleg i pare: «Els homes patim un dol de parella amb l’arribada del nadó»

El debat sobre la paternitat explora la diferència entre «ajudar» i corresponsabilitzar-se

Francesc Núñez «Quan arriben els nens a la parella hi ha un conflicte d’interessos i d’expectatives»

Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres: «Cada vegada més mares ens diuen que han hagut de separar-nos per poder descansar»

Sobre (viure) a la criança: com afecta l’arribada dels fills a la parella. ¿I ells què?

Sobre (viure) a la criança: com afecta l’arribada dels fills a la parella. ¿I ells què? / El Periódico

Samanta Villar

La maternitat ha sigut àmpliament estudiada com un terratrèmol en la vida de les dones, però la paternitat també transforma els homes, tot i que de vegades de manera menys visible. En aquest nou capítol conversem amb Víctor Amat, psicòleg i pare; Francesc Núñez Mosteo, sociòleg i pare; i Sergi Pons, guionista i també pare, per analitzar com els homes gestionen la criança, la parella i la intimitat.

De l’«ajudar» a corresponsabilitzar-se

Un dels temes centrals és la diferència entre ajudar i corresponsabilitzar-se. Moltes dones millennials senten que carreguen amb gran part de l’organització familiar, mentre que alguns homes no tenen referents clars de com assumir la cura.

Sergi Pons confessa: «Vaig trobar a faltar algú que em sacsegés i em digués: tio, seràs pare, amb totes les lletres». Per Amat, el xoc sorgeix de la convergència de cultures familiars diferents: «Abans la criança requeia sobre les dones. Ara tots hi hem de participar, però les decisions són conflictives perquè cada un té la seva referència».

Dol i culpa masculina

En la conversa s’aborda també el dol que senten els homes amb l’arribada del nadó: pèrdua d’intimitat, canvis en la parella i sensació d’exclusió. Molts se senten secundaris, amb culpa per no haver parit, i cedeixen responsabilitats sense voler-ho, generant tensions.

«La meva parella té una capacitat de previsió molt més alta; jo no sé ni com serà el meu dia demà. Cal pujar a l’autobús en què ella ja està», relata Pons, reflectint la desconnexió entre planificació i improvisació que provoca friccions quotidianes.

Conflictes diaris i negociació constant

La criança porta desacords sobre rutines, alimentació, compres o fins i tot l’elecció de noms. La clau és arribar a acords reals, acceptar diferències i reconèixer l’aportació de cada un, fins i tot si no coincideix amb la visió del que és «el millor» per al fill.

Recuperar la parella i la intimitat

L’arribada dels fills també afecta la vida sexual i social de la parella. «Es fa el que es pot. Durant els primers anys, la vida sexual i social es veurà limitada, però la confiança i l’elecció mútua poden sostenir la relació», apunta Francesc Núñez.

Corresponsabilitat en acció

Tot i que els homes mostren cada vegada més consciència i implicació, la veritable corresponsabilitat requereix pràctica, paciència i negociació diària. La paternitat obliga tota la parella a reequilibrar rols, assumir responsabilitats i aprendre junts un nou sentit de col·laboració, on el conflicte no només és inevitable, sinó també una oportunitat de creixement i aprenentatge mutu.

On veure i escoltar ‘Sobre (viure) a la criança’

Podràs escoltar ‘Sobre (viure) a la criança cada diumenge a les principals plataformes de pòdcast: Spotify, Ivoox, Apple Podcast, Podimo, Amazon music i Youtube.

Jonas Vingegaard assegura la victòria a la Volta a Catalunya en un epíleg amb gust australià

Jonas Vingegaard assegura la victòria a la Volta a Catalunya en un epíleg amb gust australià

Nou incident pel vent a Berga: es precipita part de la teulada de l'institut Serra de Noet

Nou incident pel vent a Berga: es precipita part de la teulada de l'institut Serra de Noet

Víctor Amat, psicòleg i pare: «Els homes patim un dol de parella amb l’arribada del nadó»

Víctor Amat, psicòleg i pare: «Els homes patim un dol de parella amb l’arribada del nadó»

Revoltats per la llibertat: Navarcles reviu el seu aixecament contra el Monestir de Sant Benet per la Fira de l'Abat

Revoltats per la llibertat: Navarcles reviu el seu aixecament contra el Monestir de Sant Benet per la Fira de l'Abat

Les millors imatges de la Fira de l'Abat de Navarcles

Les millors imatges de la Fira de l'Abat de Navarcles

La guerra a l’Iran obliga Brussel·les a recuperar el discurs sobre l’energia verda

FOTOS | Els efectes de l'episodi de vent a Berga
