Videopòdcast ‘Sobre (viure) a la criança’
Víctor Amat, psicòleg i pare: «Els homes patim un dol de parella amb l’arribada del nadó»
El debat sobre la paternitat explora la diferència entre «ajudar» i corresponsabilitzar-se
Francesc Núñez «Quan arriben els nens a la parella hi ha un conflicte d’interessos i d’expectatives»
Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres: «Cada vegada més mares ens diuen que han hagut de separar-nos per poder descansar»
Samanta Villar
La maternitat ha sigut àmpliament estudiada com un terratrèmol en la vida de les dones, però la paternitat també transforma els homes, tot i que de vegades de manera menys visible. En aquest nou capítol conversem amb Víctor Amat, psicòleg i pare; Francesc Núñez Mosteo, sociòleg i pare; i Sergi Pons, guionista i també pare, per analitzar com els homes gestionen la criança, la parella i la intimitat.
De l’«ajudar» a corresponsabilitzar-se
Un dels temes centrals és la diferència entre ajudar i corresponsabilitzar-se. Moltes dones millennials senten que carreguen amb gran part de l’organització familiar, mentre que alguns homes no tenen referents clars de com assumir la cura.
Sergi Pons confessa: «Vaig trobar a faltar algú que em sacsegés i em digués: tio, seràs pare, amb totes les lletres». Per Amat, el xoc sorgeix de la convergència de cultures familiars diferents: «Abans la criança requeia sobre les dones. Ara tots hi hem de participar, però les decisions són conflictives perquè cada un té la seva referència».
Dol i culpa masculina
En la conversa s’aborda també el dol que senten els homes amb l’arribada del nadó: pèrdua d’intimitat, canvis en la parella i sensació d’exclusió. Molts se senten secundaris, amb culpa per no haver parit, i cedeixen responsabilitats sense voler-ho, generant tensions.
«La meva parella té una capacitat de previsió molt més alta; jo no sé ni com serà el meu dia demà. Cal pujar a l’autobús en què ella ja està», relata Pons, reflectint la desconnexió entre planificació i improvisació que provoca friccions quotidianes.
Conflictes diaris i negociació constant
La criança porta desacords sobre rutines, alimentació, compres o fins i tot l’elecció de noms. La clau és arribar a acords reals, acceptar diferències i reconèixer l’aportació de cada un, fins i tot si no coincideix amb la visió del que és «el millor» per al fill.
Recuperar la parella i la intimitat
L’arribada dels fills també afecta la vida sexual i social de la parella. «Es fa el que es pot. Durant els primers anys, la vida sexual i social es veurà limitada, però la confiança i l’elecció mútua poden sostenir la relació», apunta Francesc Núñez.
Corresponsabilitat en acció
Tot i que els homes mostren cada vegada més consciència i implicació, la veritable corresponsabilitat requereix pràctica, paciència i negociació diària. La paternitat obliga tota la parella a reequilibrar rols, assumir responsabilitats i aprendre junts un nou sentit de col·laboració, on el conflicte no només és inevitable, sinó també una oportunitat de creixement i aprenentatge mutu.
On veure i escoltar 'Sobre (viure) a la criança'
Podràs escoltar ‘Sobre (viure) a la criança cada diumenge a les principals plataformes de pòdcast: Spotify, Ivoox, Apple Podcast, Podimo, Amazon music i Youtube.
- El petit poble del Pirineu que ha aconseguit atreure 35 nous veïns amb habitatge públic i acords amb propietaris privats: gairebé 200 habitants i un alcalde compromès
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena
- La travessa única de tot el Pirineu amb esquís
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Òrrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- A l'os bru no li agrada la Cerdanya
- El Moianès guanyarà una C-59 més directa en dos anys i mig amb la variant de Sant Feliu
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant