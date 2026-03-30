Alerta per forts vents a Catalunya aquest dilluns: les comarques més afectades avui, segons Meteocat
Continuen els contratemps arran del temporal de vent que afecta aquests dies Catalunya, que ja ha deixat set ferits fins ara. Des del cap de setmana passat, la comunitat catalana ha registrat fortes ratxes, de fins a gairebé 170 km/h, cosa que ha obligat el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) a activar avisos en diverses comarques i altres organismes autonòmics a extremar les precaucions.
Aquest dilluns, el nord del territori català serà la zona més afectada per un fenomen que ha arribat acompanyat d’una caiguda dels termòmetres: "A primeres i últimes hores del dia hi haurà ratxes molt fortes a cotes altes del Pirineu i al nord de l’Empordà, i al final del dia també al terç sud i a Ponent", anuncia la predicció del Meteocat.
Comarques amb més afectació
Segons el servei meteorològic, "el vent bufarà de component nord i oest entre fluix i moderat, amb ratxes fortes en general. Així i tot, de matinada serà fluix i de direcció variable en zones fondes del nord de la Depressió Central, i durant el dia a l’interior del quadrant nord-est, mentre que a les hores centrals del dia bufarà de component sud entre fluix i moderat al litoral central".
Arran d’aquesta predicció, el Meteocat ha activat avisos grocs —de nivell moderat— per vent a les comarques següents al llarg de tot el matí i fins a la tarda (de 6 a 18 hores): Alt Empordà, Ripollès, Berguedà, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Sobirà, Pallars Jussà i Alta Ribagorça.
De cara a la nit, augmentarà la inestabilitat i amb ella el nivell dels avisos. Pallars Sobirà, Pallars Jussà i Alta Ribagorça, així com Cerdanya, Berguedà i Ripollès passaran a estar sota avís taronja. Pel que fa a la resta d’avisos grocs al nord de Catalunya, romandran actius i s’hi afegiran Vall d'Aran i Baix Empordà. A l’extrem oposat, comarques del sud com Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, a més de territoris veïns com Segrià, Ribera d'Ebre, Baix Camp i Tarragonès, s’afegiran a la llista d’avisos grocs per vent.
Avisos als Bombers
Els Bombers de la Generalitat han atès set avisos més durant la nit de diumenge pel temporal de vent, cosa que eleva a 785 les actuacions registrades entre les 20.00 hores de dissabte i les 07.00 hores de dilluns. La Regió d’Emergències de Girona ha concentrat 591 d’aquests incidents, principalment per arbres i branques caiguts, pals de llum i telefonia abatuts i objectes amb risc de caure. A més, fins a les 21.00 hores de diumenge, el 112 havia rebut 1.126 trucades vinculades a 753 incidents.
L’episodi ha deixat set ferits a Catalunya, cap de greu: cinc menys greus i dos lleus, tots traslladats a centres sanitaris. Entre els casos destacats figuren un home amb lesions molt lleus per la caiguda d’una branca en un càmping de Platja d’Aro, i una dona i dos menors, ferits menys greus per la caiguda d’una planxa en un càmping de Sant Llorenç de Montgai, a Camarasa. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu fins dimarts ratxes de vent de més de 90 km/h a la meitat nord, el terç sud i comarques de Ponent, mentre Protecció Civil manté activada l’alerta del pla Ventcat.
