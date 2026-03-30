Espai recuperat
Barcelona estrena un parc infantil en un solar abandonat entre mitgeres a Gràcia
L’ajuntament recupera un solar degradat i hi instal·la nous gronxadors, vegetació i una font
El Periódico
L’Ajuntament de Barcelona ha inaugurat aquest dilluns un nou parc infantil en un espai situat entre mitgeres a la Travessera de Gràcia, 253, a l’altura del passeig de Sant Joan, al barri de la Vila de Gràcia. L’actuació, que havia estat reclamada per veïns de la zona, transforma un enclavament que anteriorment funcionava com a àrea per a gossos i que amb el pas del temps s’havia anat degradant. Segons ha informat el consistori, la intervenció busca donar un nou ús a aquest petit espai entre edificis.
Quatre gronxadors i una font
D’acord amb la informació municipal, el projecte ha inclòs la instal·lació de quatre gronxadors per a infants: un cavall de molles, un balancí, una cabana de joc amb rampa i tobogan i una estructura d’escalada formada per troncs de robínia.
A més, s’hi ha instal·lat una nova font i s’ha renovat la vegetació de l’entorn. L’ajuntament ha informat que ha plantat nou arbrat per generar zones d’ombra a l’àrea de jocs i ha creat parterres i estructures per afavorir el creixement de plantes enfiladisses que, en el futur, podrien cobrir les mitgeres. A la zona destinada al joc, s’ha canviat el terra per un altre esmorteïdor amb sauló.
Els veïns demanen més zones verdes
La reobertura d’aquest espai era una demanda veïnal, ja que residents de l’entorn havien sol·licitat que l’antiga àrea per a gossos es transformés en un lloc d’ús comunitari, segons la nota de premsa municipal.
La primera tinenta d’alcaldia i regidora de Gràcia, Laia Bonet, ha assenyalat que la intervenció suposa recuperar una zona degradada i reobrir-la “totalment reformada, amb més verd”, en un barri on és difícil incorporar nous espais públics per a la vida comunitària.
Precisament per això, recentment veïns del mateix districte han demanat a l’ajuntament que no s’edifiqui al Jardí de l’Alzina, al costat de les Casetes d’Encarnació. Lamenten que, en lloc de crear un espai verd per al barri de Gràcia, el consistori es decanti per edificar i crear una altra "plaça dura" a Barcelona.
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena
- La ventada entra amb força i deixa ratxes que freguen els 130 km/h a Berga
- A l'os bru no li agrada la Cerdanya
- Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
- Obre un nou gimnàs 24h a Sant Fruitós: Sport Fitness Gym
- Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada
- El pla de tarda a Montserrat que ara té més sentit: Escolania, videomapatge i posta de sol