Infraestructures
Barcelona reobre el Túnel de la Rovira en sentit mar després d’un any d’obres
EFE
Barcelona reobre aquest dilluns a la tarda el Túnel de la Rovira en sentit descendent cap al mar, tancat des de fa més d’un any per obres, amb una obertura progressiva des de les 18.00 hores després d’una renovació integral que millora la seguretat i la gestió del trànsit.
L’anunci s’ha comunicat durant una visita institucional al túnel de l’alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, la primera tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, i la regidora del districte d’Horta-Guinardó, Sara Belbeida.
La reobertura del túnel permet recuperar la circulació completa en aquesta infraestructura clau, de 1.300 metres de longitud, que connecta els barris del Carmel i el Baix Guinardó i enllaça la Ronda de Dalt amb el centre de la ciutat.
El restabliment de la circulació descendent es produeix poques setmanes després que el túnel recuperés la circulació en direcció ascendent cap a la muntanya a principis de març, després de mesos de desviaments per les obres.
Collboni ha destacat que l’actuació suposa "la tornada a la normalitat" en una via de la qual "depenen milers de persones cada dia".
L’alcalde ha subratllat que les obres realitzades "garanteixen de manera absoluta la seguretat de les persones i els vehicles", a més de situar el túnel "en els millors estàndards tecnològics".
Els treballs, iniciats a finals de 2024 i amb una inversió de 20,7 milions d’euros, han inclòs la reparació de patologies estructurals, la millora del drenatge i la impermeabilització, així com la renovació del paviment i de l’enllumenat.
Entre les principals novetats figuren tres galeries d’evacuació que connecten tots dos túnels, en sentit ascendent i descendent, juntament amb la incorporació d’un sistema intel·ligent que permet detectar incidències en temps real i adaptar la circulació.
La reobertura també beneficiarà el transport públic, ja que les línies d’autobús com la V21 recuperaran el seu recorregut habitual pel túnel.
Malgrat l’obertura, els treballs no han finalitzat completament i durant els pròxims mesos es mantindran talls nocturns de diumenge a dijous, entre les 22.30 i les 05.30 hores, per completar ajustos tècnics i la integració dels nous sistemes.
L’ajuntament preveu que aquests treballs s’allarguin fins a l’estiu, quan s’espera que la infraestructura estigui plenament operativa i el trànsit restablert també en horari nocturn.
Collboni ha anunciat que, una vegada finalitzada la renovació del túnel, el consistori impulsarà la transformació de la rambla del Carmel, una actuació vinculada a aquesta intervenció i "molt reivindicada històricament pel veïnat".
