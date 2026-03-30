Memòria històrica
Barcelona reposarà la 'stolpersteine' destrossada d’un deportat a un camp de concentració nazi
La placa en record de José Alcubierre Pérez, pres a Mauthausen, presenta desperfectes infligits en els últims mesos, dels quals l’ajuntament diu que no consta que hagin estat resultat d’un acte vandàlic
Jordi Ribalaygue
El record de José Alcubierre Pérez perviu davant del número 48 del carrer Daoiz i Velarde, a Barcelona. Allà va viure fins que es va exiliar amb 15 anys, en els estertors de la Guerra Civil, i va caure el primer any de la Segona Guerra Mundial a mans dels nazis, que el van deportar en un tren amb 927 refugiats republicans des de la França ocupada al camp de concentració de Mauthausen, a Àustria. La filiació d’Alcubierre, nascut el 1924 i originari de Tardienta (Osca), cap en una llamborda al peu d’un portal del barri de Sants, una de la cinquantena de 'stolpersteine' existents a la capital catalana. En alemany significa "pedres de topada", les va idear l’artista alemany Günter Denmig i n’hi ha més de 70.000 escampades per tot Europa per rememorar cadascuna de les víctimes del nazisme. Les dades de l’ingrés d’aquell jove a l’infern repressiu de l’Alemanya hitleriana i el seu posterior alliberament continuen visibles arran de vorera, malgrat els desperfectes que la rajola presenta i que ha patit en els últims mesos.
El crit d’alarma el va donar fa una setmana l’associació de memòria històrica Francesc Boix, el nom del fotògraf empresonat a Mauthausen que va aportar uns negatius decisius en el judici de Nuremberg. "¿Accident o vandalisme?", es va preguntar l’entitat a les xarxes socials, al costat d’una imatge de la placa destrossada. El col·lectiu memorialista destaca que Alcubierre va formar part del ‘comando Poschacher’, "el grup de joves que van treure i amagar fotografies dels horrors dels camps de Mauthausen", que van servir com a prova per condemnar els jerarques nazis.
Consultat per EL PERIÓDICO, l’Ajuntament de Barcelona respon que va saber el novembre passat del mal estat de la llamborda que vetlla per la memòria del presoner, col·locada el maig del 2022 amb ajuda d’uns estudiants d’ESO. El consistori respon que no té constància que els danys siguin conseqüència d’un atac premeditat.
Al seu torn, explica que, en assabentar-se del deteriorament de la ‘stolpersteine’, "es va demanar al taller d’Alemanya que les produeix que n’enviés una de nova". L’ajuntament ja ha rebut la peça que substituirà la malmesa. "Es preveu poder reposar-la aviat", avança el consistori. Per ara, la llamborda deteriorada continua instal·lada a Sants.
Un dels últims supervivents
L’incident amb la llosa convida a evocar Alcubierre. Va ser un dels republicans de menys edat que va ser pres a Mauthausen i també un dels últims espanyols a poder explicar les atrocitats del nazisme de primera mà. Va morir a Angulema (França) el 2017, als 92 anys.
Després de gairebé quatre anys d’opressió, li faltaven quatre dies per fer 21 anys quan tropes dels Estats Units van alliberar el camp de concentració el 5 de maig del 1945. Els supervivents van ser trobats en un estat extrem de decrepitud. Les seqüeles van escurçar la vida d’alguns d’ells i els van portar a una mort prematura, com li va passar a Boix, mort el 1951 amb 30 anys.
Alcubierre va ser un dels prop de 10.000 republicans empresonats en camps de concentració, als quals el sistema carcerari del nazisme va cosir el triangle blau que reservava als apàtrides al pit. El veí de Sants va resistir a Mauthausen, on 4.427 espanyols van morir per la fam, les malalties, les tortures i els treballs forçats. Un dels morts va ser el pare de José, Miguel Alcubierre Panzano, caigut al subcamp de Gusen. La seva família va posar una placa en el seu honor al pavelló del camp de Mauthausen on s’homenatja les víctimes. "Al meu avi Miguel Alcubierre. La teva Cardelina mai no va deixar que t’oblidéssim", resa el rètol.
En la seva monumental obra 'Els catalans als camps nazis', Montserrat Roig explica que José Alcubierre i altres nois "eren els deportats més joves", que van compartir el tràngol de veure morir els seus pares, captius al seu costat. "Calia salvar-los -va escriure Roig-. Era necessari que no quedessin ‘tocats’ ni de cos ni d’esperit i aquest va ser un dels propòsits de la solidaritat dels més ‘grans’". França, on Alcubierre ja es va quedar per sempre després de l’alliberament, el va condecorar amb la Legió d’Honor un any abans de morir.
