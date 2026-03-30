A Hostafrancs
La construcció d'una torre d'oficines de 20 plantes al costat de la plaça Espanya topa amb un primer rebuig a Barcelona
El districte de Sants-Montjuïc declara la seva oposició que es reprengui el pla dissenyat el 1987, en una ajustada votació el resultat de la qual no és vinculant ni frena que l’operació continuï tramitant-se
Barcelona desencalla la construcció d’una torre de 20 plantes al costat de la plaça Espanya prevista des de 1987
Jordi Ribalaygue
La possible construcció d’una torre d’oficines amb més de 20 plantes al carrer Tarragona, a pocs metres de la plaça Espanya de Barcelona, genera controvèrsia. L’edifici es va projectar el 1987, enmig de l’efervescència de la designació olímpica, junt amb tres bloc més que ronden els 80 metres d’altura i que sí que es van erigir en la via que enllaça l’entorn de l’estació de Sants amb l’esplanada que exerceix de portal a la muntanya de Montuïc. El quart immoble amb aspecte de gratacel mai es va aixecar i la immobiliària Núñez i Navarro ha reprès el projecte, després d’enredar-se en diversos plets durant 27 anys. No obstant, s’ha emportat una clatellada en un dels tràmits previs abans de mirar d’obtenir l’aval decisiu de l’Ajuntament.
Va passar la setmana passada al ple del districte de Sants-Montjuïc, on la majoria de partits es van expressar en contra que s’aixequi la torre i un altre edifici d’oficines més baix que falten per culminar el pla, concebut fa gairebé 40 anys. La votació sobre la qüestió es va resoldre per un marge ajustat: els set consellers del PSC i el PP van donar suport al pla presentat per Núñez i Navarro; els vuit representants de Barcelona en Comú, ERC i Vox s’hi van oposar, i els quatre de Junts es van abstenir.
Durant el debat al consell del districte, va sortir a la llum que no es preveu la creació d’habitatge assequible dins la reforma per edificar als solars situats en el tram entre el carrer Consell de Cent i el carrer Sant Nicolau. L’Associació de Veïns d’Hostafrancs també ha assenyalat aquesta carència.
El govern del PSC va concedir que l’operació s’hagués traçat d’una altra manera d’haver-se definit ara, però va emfatitzar que deriva d’un pla ratificat fa 39 anys. En tot cas, els socialistes van defensar que amb l’edificació es guanyaran dues places d’accés públic i s’ocuparan uns solars en què es van plantar barraques que van generar molèsties als veïns. També van ressaltar que s’ha rebutjat la idea inicial de refer les façanes de tres blocs preexistents per alinear-les amb les dels dos nous immobles, a costa que els residents perdessin els seus balcons.
Proposta «obsoleta»
Al contrari, ERC va qualificar el pla d’«obsolet», va qüestionar la falta de retorn social i de vivenda a baix preu i va censurar l’impacte de plantar un altre edifici més de 20 plantes al carrer Tarragona. Va considerar que no es corregeix la fractura que deia percebre en la via.
BComú va retreure que l’Ajuntament no hagués forçat una reserva del 30% de pisos socials ni equipaments. El projecte contempla unes dependències de 700 metres quadrats de titularitat privada i dona opció que el 10% de la superfície construïda es destini a vivendes plurifamiliars. Els Comuns van dir témer que Núñez i Navarro aprofiti la clàusula per oferir apartaments de luxe. El PSC va remarcar que es tracta de sòl privat i que el promotor ha adquirit un dret d’edificabilitat que no es pot revocar.
Per la seva banda, Junts va valorar que es desbloquegi la proposta després d’estar encallada durant diverses dècades. També va considerar que s’havia perdut l’oportunitat d’acordar amb la propietat que una part dels 12.703,04 metres quadrats de sostre que es preveu concedir davant l’estàtua ‘Dona i ocell’, al parc Joan Miró, es destinin a habitatge protegit.
El PP va confiar que autoritzar la construcció acabi amb l’abandonament i els episodis d’incivisme a la parcel·la, mentre que Vox es va limitar a anunciar el seu vot contrari. Al seu torn, el PSC va verbalitzar el compromís de l’executiu municipal de completar l’operació urbanística privada amb una renovació integral del carrer Tarragona durant el pròxim mandat, que començarà després de les eleccions municipals del maig del 2027.
El resultat de la votació al districte no condemna el projecte a l’ostracisme ni l’enterra. No obstant, sembla que l’afany de Núñez i Navarro per erigir una torre concebuda abans dels Jocs del 1992no té garantit una aprovació plàcida al consistori. De moment, ha obtingut l’aprovació inicial de la comissió de govern de l’alcalde Jaume Collboni i ara aconsegueix un informe desfavorable del districte de Sants-Montjuïc. El pronunciament del territori no és vinculant però sí preceptiu perquè es tingui en compte durant la tramitació, que segueix el seu curs.
