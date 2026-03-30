Crisi de l’habitatge
Viladecans serà el sisè municipi metropolità a sumar-se al veto de Barcelona als pisos turístics el 2028
El Ple municipal ha aprovat una moció d’ERC per prohibir aquests negocis a la ciutat amb el suport de l’equip de govern, que integren PSC i Comuns
Àlex Rebollo
Ja són sis els municipis de l’entorn de Barcelona que han anunciat que se sumaran al veto als pisos turístics de la capital catalana a partir del 2028. L’últim ha estat Viladecans (Baix Llobregat). La ciutat ho ha acordat en l’últim Ple municipal, celebrat aquest mes de març, arran d’una moció d’ERC sota el títol "per a la prohibició dels habitatges d’ús turístic (VUT's) al municipi de Viladecans" que ha comptat amb el suport de l’equip de govern —que integren PSC i els Comuns—. D’aquesta manera, Viladecans mou fitxa en la mateixa direcció que L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues, Sant Feliu, Sant Adrià de Besòs i, per descomptat, Barcelona. "S’ha demostrat que l’aparició d’aquesta tipologia d’habitatges té efectes directes negatius sobre el mercat de lloguer d’habitatges permanents i habituals", deia el text de la moció.
A mesura que s’allunyen de la capital, la tònica general als municipis és apostar per restringir-ne l’ampliació, tot i que sense vetar-los completament, com passa a les comarques del Baix Llobregat o el Maresme. Molts d’ells confien en les modificacions dels seus respectius planejaments urbanístics, dutes a terme en els últims anys, per contenir l’auge d’aquest tipus de negoci. En una línia similar es va manifestar el govern de Viladecans fa tan sols unes setmanes en preguntes d’aquest diari. Aleshores, l’executiu local va subratllar que a la localitat ja no estan permesos nous habitatges d’ús turístic i, respecte als actuals, va apuntar que el Pla Local d’Habitatge ha d’acabar de definir "la conveniència" de crear un instrument de planejament urbanístic que reguli aquests negocis en certs àmbits.
El regidor republicà Joan Bausa va remarcar que des de la seva formació ja s’han decantat des de fa mesos per la prohibició d’aquests VUT, eix central de la moció que el seu grup va portar al Ple. "Quan s’aprovi hi haurà un acord de Ple que exposarà que a partir del 2028 els habitatges d’ús turístic no estaran a Viladecans", va celebrar l’edil, que va justificar la necessitat d’apostar per aquesta mesura perquè altres municipis de l’entorn i la mateixa Barcelona els estan prohibint. "Si des de Viladecans no prenem aquesta decisió estarem assumint tots aquells pisos turístics que des de Barcelona i altres municipis s’eliminaran", va continuar Bausa, que va remarcar que la seva formació no està en contra del turisme, però que considera que els hotels que ja hi ha a la ciutat i els que hi arribaran suposen una oferta "suficient".
La mateixa fórmula que Collboni
L’estratègia per vetar els pisos turístics seria la mateixa que planteja l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per a la capital catalana. En el marc del Decret llei 3/2023 impulsat per la Generalitat de Catalunya, que disposa l’obligatorietat d’obtenir un permís urbanístic renovable cada cinc anys, la ciutat no impulsarà cap regulació i, per tant, no hi haurà noves llicències a partir del 2028, de manera que, de facto, es vetaran els pisos turístics. El mateix mètode pretenen reproduir les altres localitats metropolitanes adherides a la mesura com L'Hospitalet, Sant Adrià o, ara, Viladecans.
El regidor de govern Richard Calle (PSC) va remarcar al Ple que l’habitatge "és un tema que ens preocupa" i que des de l’executiu són conscients que "trobar un pis on viure és cada vegada més difícil". Tot i que en el seu torn de paraula Calle ja va anunciar que el seu partit donaria suport a la moció que reclama prohibir els pisos turístics, també va acusar ERC de generar "un alarmisme i una urgència artificial" respecte a la qüestió dels pisos turístics, atès que la localitat del Baix Llobregat compta ara amb tan sols 25 llicències regulades. "No estem davant d’una crisi o problemàtica. És una situació perfectament gestionada", va sostenir. "Per responsabilitat i per tancar el debat i no generar ansietat, votarem a favor", va reblar Calle.
Per la seva banda, la líder dels Comuns a Viladecans i integrant també del govern municipal, Encarni García, va incidir també que "l’habitatge és un dret i no un negoci". "No ens tremola el pols per votar a favor. Els habitatges d’ús turístic han demostrat que on són redueixen l’oferta de lloguer i fan pujar els preus", va assenyalar García, que, en la mateixa línia que els republicans, va comentar que els 25 pisos turístics que tenen a la ciutat "encara no són un problema", però que, justament per això, "és el moment d’actuar". És a dir, prevenir abans que es converteixin en un nou maldecap per a la localitat. Així, el text dels republicans va tirar endavant amb els vots de PSC, Comuns i ERC, i el vot contrari dels partits de dretes a l’hemicicle: PP i Vox.
