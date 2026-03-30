Edifici modernista

La nova atracció turística de Barcelona és una botiga del passeig de Gràcia

L’establiment, ubicat en una finca de finals del segle XIX, ha transformat el seu espai en una exposició de moda

La que va ser Casa familiar de Ramon Casas i després Vinçon, reconvertida en botiga Massimo Dutti. / FERRAN NADEU / Archivo

Gisela Macedo

Barcelona

La botiga de Massimo Dutti del passeig de Gràcia viu aquests dies un inusual augment de visitants. El motiu és la transformació temporal de l’establiment en un espai expositiu dedicat a les seves col·leccions de temporada, una iniciativa que ha despertat la curiositat tant de clients habituals com de visitants. No obstant això, la principal atracció continua sent el seu pati del darrere, que s’ha habilitat com a cafeteria efímera a l’aire lliure, les privilegiades vistes de la qual continuen atraient nombrosos turistes.

Aquesta botiga, ubicada al número 96 del famós passeig, és la ‘flagship’ de la marca més elegant del grup Inditex. Va ser inaugurada fa deu anys, el 2016, i és la més gran de la firma a Espanya. Ocupa prop de 2.000 metres quadrats a la històrica Casa Ramón Casas-Carbó, un dels edificis modernistes més singulars del passeig de Gràcia, i que a més comparteix illa amb la Pedrera. Va ser projectat el 1898 per l’arquitecte Antoni Rovira i Rabassa per encàrrec del pintor Ramón Casas, on es va traslladar a viure amb la seva família. Posteriorment, va allotjar l’emblemàtica botiga de disseny Vinçon, que encara molts recorden.

Abans de la seva obertura com a botiga el 2016, l’edifici va ser sotmès a una rehabilitació integral, que van portar a terme entre l’estudi d’arquitectura de Massimo Dutti i tècnics de Patrimoni Històric i Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona. La intervenció, tal com van explicar en el seu moment, va permetre recuperar elements originals i reforçar el valor arquitectònic de la finca dins del paisatge modernista de l’avinguda. Per això val la pena visitar l’establiment en qualsevol època de l’any.

Exposició temporal

Coincidint ara amb la temporada tardor/hivern, la botiga ha reorganitzat el seu interior per acollir durant deu dies una mostra que reuneix alguns dels looks més representatius de la línia Limited Edition. Així, la iniciativa converteix temporalment l’establiment en un espai híbrid entre comerç i exposició cultural, una fórmula cada vegada més present a grans botigues que busquen oferir un altre tipus d’experiència de compra.

El recorregut es completa amb una petita cafeteria d’especialitat, instal·lada temporalment al pati de l’edifici. Allà, en aquest jardí d’interior d’illa, es pot contemplar la façana posterior de la Casa Milà, la Pedrera, amb el seu característic to ataronjat; una perspectiva poc habitual de l’edifici gaudinià que està convertint la visita en un reclam cada cop més viral entre turistes i visitants.

