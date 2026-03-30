El xef Marc Ribas rep la 'Carxofa d'Or' de Sant Boi durant la celebració de la 'Carxofada' 2026
Sant Boi se adentra en un nuevo Mes de la Alcachofa para rendir culto al producto estrella de la huerta de la ciudad
El xef i presentador de programes gastronòmics Marc Ribas ha rebut la 'Carxofa d'Or' de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) durant la celebració de la tradicional festa de la 'Carxofada', el colofó del Mes de la Carxofa que organitza cada any la ciutat. En un comunicat, l’Ajuntament de Sant Boi explica que aquest distintiu reconeix la contribució de Ribas mitjançant el programa concurs Joc de Cartes a "donar una notable projecció mediàtica a la carxofa del Baix Llobregat i, en particular, a la gastronomia vinculada a Sant Boi, reforçant el posicionament del municipi com a referent gastronòmic al voltant d’aquest producte agrícola".
El programa Joc de Cartes de TV3, presentat per Marc Ribas, va dedicar recentment un capítol a trobar el millor plat elaborat amb carxofa del Baix Llobregat. Dos establiments de Sant Boi van obtenir la primera i la segona posició en el concurs. La difusió feta pel programa ha tingut "un impacte positiu en la visibilització del producte de proximitat, dels pagesos del Parc Agrari i de la restauració local", remarca el consistori.
A títol individual, cinc persones havien aconseguit anteriorment la 'Carxofa d'Or' de Sant Boi: els periodistes Andrés Montes (2008), Espartac Peran (2011) i Josep Sucarrats (2016), el xef Albert Mendiola (2018) i la guanyadora de MasterChef Júnior 11, Valentina. L’ajuntament també va concedir aquest distintiu el 2023 als xefs del Col·lectiu Degusta Sant Boi, que preparen cada any el menú de la 'Carxofada'.
Les xifres de la 'Carxofada' 2026
Unes 5.000 persones van participar aquest diumenge passat, 29 de març, en una nova edició de la 'Carxofada', la gran festa dedicada al producte estrela del Parc Agrari del Baix Llobregat i símbol de la ciutat.
En el menú gastronòmic, eix central de la festa, es van servir 1.800 menús carxoferos (i, com a novetat d’aquesta edició, 150 tapes de fideuada amb carxofa i beguda). Els 2.200 quilos de carxofes que es van usar en la preparació dels plats procedien del cultiu i la collita dels pagesos de la Cooperativa Agrària Santboiana, que durant la jornada d’ahir va vendre 800 quilos de carxofa al públic assistent (3.500 al llarg de tot el Mes de la Carxofa).
Com és habitual, la proposta principal era un menú gastronòmic, que va ser dissenyat i preparat per 14 restaurants del col·lectiu Degusta Sant Boi. A més, al voltant de la carxofa van tindre lloc diverses activitats, entre les quals tallers infantils gastronòmics, un 'showcooking' del xef santboià Toni Romero, guanyador de l’episodi del programa Joc de Cartes dedicat a la carxofa, i també un 'showcooking' júnior amb Valentina Salazar, guanyadora de Masterchef Junior 2025, i Lupichef.
