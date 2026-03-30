Fauna
Quan el clima canvia, ¿poden adaptar-se els animals?
Dècades de seguiment d’aus marines ajuden a entendre com responen les espècies a l’escalfament global i quines podrien tenir més dificultats per fer-ho
Blanca Gelabert
En ciència, poques coses són tan valuoses —i tan difícils de mantenir— com una sèrie de dades que s’allarga durant dècades. Gràcies a aquest tipus de seguiment a llarg termini, els investigadors poden observar com canvien les poblacions animals amb el pas del temps i, sobretot, com responen a un planeta que s’escalfa. En el cas d’algunes aus marines del Mediterrani, aquest treball pacient i continuat permet detectar una de les estratègies clau que utilitzen algunes espècies per fer front al canvi climàtic: modificar el calendari de la seva vida.
Ana Sanz, investigadora de l’institut IMEDEA i graduada en Ciències Ambientals per la Universitat d'Elche, fa anys que treballa amb poblacions d’aus marines del Mediterrani occidental. Una part important de la seva investigació se centra en el seguiment de la noneta, el paíño europeu, l’au marina més petita d’Europa. Aquest ocell menut, de tot just uns grams de pes, passa la major part de la seva vida en mar obert i només torna a terra per reproduir-se en illots i penya-segats.
Quan Ana va començar a treballar amb aquesta espècie, va poder comptar amb una base de dades que ja presentava una dècada d’observacions prèvies, i ara aquest seguiment s’ha prolongat fins a assolir 33 anys de dades continuades, una cosa excepcional en estudis d’ecologia. Les sèries temporals d’aquesta durada permeten detectar tendències subtils que seria impossible observar en projectes més curts.
Però el paíño no és l’única espècie estudiada. En enclavaments com l’illa de Dragonera, a Mallorca, es desenvolupen des de fa anys diferents programes de seguiment que inclouen altres aus marines, com la baldriga cendrosa o la gavina de potes grogues. També s’estudien rèptils com les sargantanes d’illots mediterranis i, més recentment, la baldriga balear, considerada l’au marina més amenaçada d’Europa.
L’objectiu d’aquests programes és simple en el seu plantejament, tot i que complex en la seva execució: entendre com canvien les poblacions al llarg del temps i quins factors ambientals expliquen aquestes variacions.
El rellotge de la natura
Un dels canvis més evidents associats a l’escalfament global s’observa en la fenologia, el terme que utilitzen els científics per referir-se al calendari biològic dels éssers vius. En moltes espècies, esdeveniments com la migració, la floració de les plantes o l’inici de la reproducció s’estan produint abans que fa algunes dècades.
Aquest avançament no és casual. La temperatura influeix directament en els cicles naturals. En ecosistemes terrestres, un hivern més suau pot provocar que les plantes brotin abans i que els insectes apareguin setmanes abans del que és habitual. En ecosistemes marins passa una cosa semblant amb el plàncton i altres organismes microscòpics que constitueixen la base de la cadena alimentària.
Per a moltes aus, sincronitzar la reproducció amb aquests pics d’aliment és fonamental. Els polls necessiten grans quantitats de menjar per créixer, i els pares s’han d’assegurar que el moment de l’eclosió coincideixi amb el període de més disponibilitat de recursos.
"Si l’aliment apareix abans a causa d’un any especialment càlid, les aus que es reprodueixen abans solen tenir avantatge", explica Ana. "Els seus polls naixen just quan hi ha més menjar disponible".
Les dades obtingudes en dècades de seguiment confirmen aquesta tendència. En molts casos, les femelles que avancen la posta dels ous tenen més èxit reproductiu, és a dir, aconsegueixen tirar endavant més cries. A més, aquestes femelles solen tenir també més probabilitats de sobreviure i tornar-se a reproduir en anys posteriors.
L’avantatge de reproduir-se abans pot transmetre’s fins i tot a la generació següent. Els descendents de femelles que ponen aviat també tendeixen a fer-ho abans quan arriben a l’edat adulta. Amb el pas del temps, aquest tipus de selecció natural pot provocar canvis graduals en el calendari reproductiu de les poblacions.
Una adaptació amb límits
Tanmateix, la capacitat d’adaptació no és igual per a totes les espècies. En els últims anys, diversos estudis científics han comparat dades de seguiment de desenes de vertebrats —des d’aus i mamífers fins a rèptils i peixos— per analitzar com responen a l’augment de les temperatures.
Els resultats mostren un panorama complex. Algunes espècies semblen força flexibles i poden ajustar el seu calendari biològic amb relativa rapidesa. D’altres, en canvi, presenten molta menys capacitat de canvi.
Entre les més vulnerables es troben moltes espècies migratòries. A diferència de les que romanen tot l’any en una mateixa regió, les aus migratòries recorren milers de quilòmetres entre les seves àrees d’hivernada i les seves zones de reproducció. Aquest cicle anual està condicionat per múltiples factors —des de la durada del dia fins als patrons de vent— i no sempre es pot modificar fàcilment.
Això significa que, si el pic d’aliment a la zona de cria s’avança, les aus migratòries poden trobar-se amb un problema: arribar massa tard per aprofitar-lo. Aquest desajust entre el calendari biològic dels depredadors i el de les seves preses es coneix com a "desfasament fenològic" i és una de les preocupacions creixents en la investigació sobre el canvi climàtic.
A més del calendari reproductiu, els científics han explorat altres possibles mecanismes d’adaptació. Un d’aquests és el canvi en la mida corporal. En teoria, els animals més petits necessiten menys energia per sobreviure, cosa que podria suposar un avantatge en un clima canviant. Tanmateix, les evidències d’aquest tipus de canvis són molt menys consistents. En comparació amb la fenologia, els trets morfològics com la mida o la massa corporal no semblen respondre a les variacions climàtiques.
Diferències segons el lloc
Les respostes al canvi climàtic tampoc no són iguals a totes les regions del món. En latituds temperades i fredes, on les estacions estan clarament definides per la temperatura, el calendari biològic de moltes espècies depèn en gran manera d’aquest factor. Per això, quan el clima canvia, moltes poden ajustar el seu cicle vital avançant o retardant lleugerament determinades fases.
En canvi, a les regions tropicals la situació és diferent. Allà, les temperatures varien poc al llarg de l’any i altres factors, com les precipitacions o la disponibilitat puntual d’aliment, tenen un paper més important. Això fa que els canvis fenològics siguin menys previsibles i que les respostes de les espècies a l’escalfament global resulten més difícils d’interpretar.
Alguns estudis suggereixen fins i tot que les espècies tropicals podrien tenir menys capacitat per ajustar el seu calendari biològic a les noves condicions climàtiques. Si això es confirma, l’impacte del canvi climàtic podria ser especialment fort en regions que allotgen una gran part de la biodiversitat del planeta.
El valor de les dades a llarg termini
Comprendre aquests processos només és possible gràcies als programes de seguiment que es mantenen durant dècades. Cada temporada de camp, els investigadors registren informació detallada sobre les colònies: quantes parelles es reprodueixen, quants polls naixen, quants sobreviuen o quan es produeixen les postes d’ous.
Amb el pas del temps, aquestes dades permeten reconstruir la història de les poblacions i detectar canvis graduals que, d’una altra manera, passarien desapercebuts. El que en un any sembla una variació puntual pot revelar, després de diverses dècades d’observació, una tendència clara.
Tanmateix, mantenir aquest tipus de projectes no és senzill. La investigació ecològica depèn, sovint, d’una constància que s’allarga durant generacions de científics i cada temporada implica desplaçaments al camp, treball en condicions a vegades difícils i una logística complexa per accedir a colònies situades en illots o penya-segats.
Precisament per això, explica Ana, un dels majors reptes és assegurar el finançament necessari per sostenir aquests programes. "Són estudis molt laboriosos i a llarg termini, i a vegades no encaixen bé en convocatòries que busquen resultats ràpids", assenyala.
Paradoxalment, quan una sèrie de dades arriba a diverses dècades de durada, és quan comença a revelar les seves conclusions més importants. És aleshores quan els investigadors poden separar les fluctuacions naturals de les tendències de fons i comprendre com canvien realment les poblacions.
En un context de canvi climàtic accelerat, aquests registres es converteixen en una eina científica essencial. Gràcies a ells, és possible anticipar quines espècies estan aconseguint adaptar-se i quines podrien trobar-se en una situació més vulnerable.
Perquè, encara que algunes poblacions aconsegueixin ajustar el seu calendari biològic per seguir el ritme d’un planeta que s’escalfa, la gran incògnita continua sent fins quan podran fer-ho. I per respondre aquesta pregunta, la ciència necessita una cosa que no sempre abunda en la investigació moderna: temps, paciència i continuïtat.
El cicle de la noneta, el petit fantasma del Mediterrani
El paíño, conegut científicament com a 'European storm petrel' ('Hydrobates pelagicus'), és l’au marina més petita d’Europa. Pesa tot just uns 28 grams i passa la major part de la seva vida en mar obert, lluny de la costa. De fet, durant mesos, pot resultar pràcticament invisible per a qui recorri el litoral mediterrani: viu en alta mar i només torna a terra per reproduir-se. La seva vida està marcada per un cicle anual molt particular que combina llargues temporades a l’oceà amb breus visites a petits illots on cria els seus polls.
A partir de la primavera, els paíños europeus comencen a tornar a les seves colònies de reproducció. Durant el dia, quasi mai no es deixen veure, entren i surten de les colònies només de nit, cosa que redueix el risc de ser detectats per depredadors com les gavines.
A la primavera, una vegada instal·lats a la colònia, la femella pon un únic ou, una estratègia típica de moltes aus marines longeves. Tots dos membres de la parella es van alternant per incubar-lo. Mentre un roman al niu, l’altre surt a la mar a alimentar-se, a vegades durant diversos dies seguits.
El pollet naix després d’unes sis setmanes d’incubació i roman ocult al niu durant diverses setmanes més. Durant aquest temps, els pares l’alimenten amb una barreja rica en olis marins que regurgiten després dels seus viatges de pesca.
Al final de l’estiu, el jove paíño està llest per abandonar el niu i sol fer-ho de nit, igual que els adults. És un moment crític: el pollet ha d’orientar-se cap a la mar i començar una vida completament independent. Una vegada que deixa la colònia, és probable que no torni a trepitjar terra durant molts mesos.
Després de la reproducció, els paíños europeus passen la resta de l’any en mar obert. En el cas de les poblacions mediterrànies, molts individus es dispersen cap a l’Atlàntic, des de Canàries fins a Islàndia. Durant aquests mesos en alta mar, s’alimenten contínuament mentre sobrevolen les ones. El seu vol ràpid i baix sobre l’aigua, amb les potes fregant a vegades la superfície, és una de les característiques que els dona nom en anglès: storm petrel, o petrel de tempesta.
