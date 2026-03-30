"Des que vaig entrar aquí ja no trepitgem un hotel"
D. L. F.
"No saps el que és estar amb la teva dona un divendres, els dos avorrits, i dir: "Marxem a Toledo". Agafes les quatre coses que tens cuinades, les poses a l’autocaravana i passes el cap de setmana tranquil fora". Ho explica Esteban Hinojal, madrileny que va entrar en aquest món el 2004 amb una caravana remolc. L’any següent es va comprar una autocaravana i des d’aleshores s’ha implicat tant en el món que ha acabat presidint l’Associació Madrilenya Autocaravanista (AMA).
Esteban ens atén des del seva Burstner Delfin P686, un veritable clàssic de les autocaravanes. Esteban, la seva dona i una altra parella d’autocaravanistes amics, jubilats tots quatre, es troben durant l’entrevista a Saceda del Río (Conca). "Des que vaig entrar en aquest món no he trepitjat un hotel, perquè em molesta molt l’olor de desinfectant. En una autocaravana ho tenim tot. I com que disposa de plaques solars, és el sistema d’habitatge més eficient i sostenible que hi ha. Més que una casa".
Esteban és només un dels perfils d’autocaravanistes: el viatger per oci. Però n’hi ha d’altres, com els que han decidit viure en una autocaravana per motius laborals. És el cas de la brasilera Milene, que es dedica a fer pastissos i vendre’ls en fires. A la seva caravana, a l’Àrea de Pinto (Madrid), viuen set persones: ella, el seu marit, els seus dos fills, la seva mare, la seva germana i el marit de la seva germana.
