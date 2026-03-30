Mort digna
La Fiscalia no veu delicte en l’actuació dels membres del comitè d’eutanàsia de Noelia
Considera que no hi ha indicis de prevaricació
EFE
La Fiscalia de Barcelona ha demanat que s’arxivi la investigació a dos membres del comitè d’avaluació de la Generalitat de Catalunya que va autoritzar l’eutanàsia a Noelia, la jove de 25 anys afectada d’una paraplegia que, després de més d’un any i mig d’entrebancs judicials, va poder rebre la mort assistida dijous passat.
Segons han informat a EFE fonts jurídiques, la Fiscalia ha demanat a la titular del Jutjat d’Instrucció número 20 de Barcelona, que va obrir la investigació a aquests dos membres del comitè d’avaluació arran d’una querella d’Abogados Cristianos per falsedat en document públic i prevaricació, que l’arxivi, ja que no aprecia indicis de delicte.
La querella d’Abogados Cristianos sosté que tots dos investigats van ser designats perquè elaboressin un informe en relació amb la petició d’eutanàsia que havia plantejat Noelia i que van optar per "simular" un desacord que era "fictici" en els seus informes del 29 d’abril i 2 de juliol del 2024, provocant que s’elevés l’expedient al Ple de la Comissió de Garantia i Avaluació.
En concret, la querella adduïa que tots dos membres, un en la seva condició de metge i l’altre com a jurista, "van reconèixer en seu judicial haver simulat un desacord en el seu informe de 2 de juliol del 2024 per poder elevar el cas al ple de la Comissió". Aquesta presumpta simulació, segons Abogados Cristianos, suposaria "falsejar un document públic essencial del procediment d’eutanàsia i desvirtuar completament el curs legal previst a la llei".
La titular del Jutjat d’Instrucció número 20 de Barcelona va acordar el novembre passat admetre a tràmit la querella amb la finalitat, segons la magistrada, de recaptar la sentència en què un jutjat contenciós administratiu de Barcelona va avalar l’eutanàsia autoritzada per la Generalitat a Noelia, així com l’enregistrament de la compareixença judicial dels dos membres del comitè avaluador.
Segons va detallar la jutgessa en una interlocutòria de dijous passat 26 de març —hores abans que Noelia rebés finalment la mort digna després de més d’un any i mig de batalla judicial—, aquesta sol·licitud d’informació no es podia fer "d’una altra manera que admetent a tràmit la querella", perquè tingués "cobertura legal".
Una vegada rebuda la documentació, la jutgessa va acordar traslladar-la a la Fiscalia, perquè informés sobre si hi veia rellevància penal en els fets. Segons les fonts consultades per EFE, la Fiscalia ha demanat ara a la jutgessa que arxivi el cas, en considerar que els dos investigats no van cometre cap delicte.
En el judici al jutjat contenciós administratiu número 12 de Barcelona, que va avalar l’eutanàsia de Noelia en contra de la petició del pare de la jove, representat per Abogados Cristianos, la fundació ultracatòlica ja va denunciar que el dictamen de la Generalitat es basava en una "actuació fraudulenta" dels dos membres del comitè, que "van fingir" un desacord per elevar la decisió a la Comissió de Garantia i Avaluació.
Ja aleshores, la jutgessa del contenciós administratiu que va avalar l’eutanàsia de Noelia —en una resolució que finalment va corroborar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)— no va veure cap irregularitat en el fet que tots dos funcionaris expressessin els seus dubtes sobre el cas amb la finalitat que aquest pogués tractar-se en el ple de la Comissió d’Avaluació de Garantia i Avaluació.
Abogados Cristianos va intentar sense èxit que se suspengués l’eutanàsia a Noelia, avalada pel TSJC, plantejant recursos amb mesures cautelars davant del Tribunal Suprem i el Constitucional, que no els van admetre, així com davant del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), que també ho va desestimar.
A última hora, la fundació cristiana va intentar que el Jutjat d’Instrucció 20 de Barcelona, on havia interposat la querella contra els dos membres del comitè de la Generalitat que van autoritzar la mort digna de la jove, la paralitzés cautelarment, si bé la magistrada també ho va rebutjar en concloure que "no tenia potestat" per fer-ho, ja que els tribunals competents ja havien dictat "les decisions oportunes".
