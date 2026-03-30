Un foc al port aixeca una gran columna de fum
En el sinistre, originat en uns remolcs a la terminal de ferris de Grimaldi, no es van cremar substàncies perilloses, segons l’autoritat portuària.
Jordi Ribalaygue
Un incendi en tres contenidors de mercaderies al port de Barcelona va aixecar ahir al migdia una gran columna de fum negre sobre la ciutat. La fumarada va ser visible a uns quants quilòmetres de distància, també des de localitats pròximes a la capital catalana. L’autoritat portuària i els Bombers de Barcelona van explicar que no consta que el sinistre hagi causat cap ferit.
Els Bombers van donar per controlat l’incendi a les quatre de la tarda, i el port va recuperar la circulació i activitat habituals, excepte a la zona de l’incendi.
Fonts del port van explicar que el foc es va encendre en uns tractors d’arrossegament de contenidors, uns remolcs de mercaderies que estaven situats a la terminal de ferris de la companyia Grimaldi, a prop del pont d’Europa, al moll de Ponent. L’Ajuntament de Barcelona va afirmar que "no hi ha afectats" per l’incendi, que en canvi sí que va causar danys en 20 semiremolcs.
Els contenidors tenien a dins mercaderies que no eren perilloses, però es va generar un núvol de fum important en tota la zona de l’entorn de l’incendi, i això va fer que el telèfon 112 rebés fins a 76 trucades que tenien relació amb aquest foc. Els Bombers van rebre l’avís a les 13.17 per la crema de tres contenidors situats a prop del moll de Ponent.
Deu dotacions dels Bombers de Barcelona es van desplaçar fins al moll per contenir i extingir el foc. En concret, hi van anar tres tancs, tres autobombes amb aigua, una ambulància, un camió amb autoescala, dos vehicles amb equips de suport i dos vehicles de comandament.
Veïns del Poble-sec i testimonis que passejaven per la muntanya de Montjuïc, a la vora del moll, van registrar vídeos en què se senten com a mínim dues explosions alhora que la fumarada creixia. Fonts del port van remarcar que no es va crema cap substància perillosa. També van afegir que va ser un incendi aparatós, però que per ara no s’han hagut de lamentar danys personals i que, en principi, no fa l’efecte que els desperfectes siguin gaire greus.
