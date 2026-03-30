Només 5 dies: el mirador de la Torre de Collserola obre en horari especial per veure la posta de sol sobre Barcelona
La Torre de Collserola estrena una ‘Sunset Experience’ al costat del Tibidabo
El mirador de la Torre de Collserola obrirà de forma excepcional entre l’1 i el 5 d’abril del 2026 amb un horari especial pensat per contemplar la posta de sol sobre Barcelona. Durant aquests cinc dies, l’accés estarà disponible de 18.00 a 20.45 hores, coincidint amb un dels moments més buscats per visitants i aficionats a la fotografia.
La torre, situada a la serra de Collserola i construïda amb motiu dels Jocs Olímpics del 1992, és l’estructura més alta de Catalunya, amb 288 metres d’altura i ubicada a 560 metres sobre el nivell del mar. Es tracta d’una infraestructura clau per a les telecomunicacions del territori, des d’on es gestionen les emissions de TDT i ràdio FM les 24 hores del dia, i en la qual treballen mig centenar de persones. La instal·lació pertany a una societat publicoprivada formada per Cellnex, Telefónica, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, i la seva obertura al públic està gestionada per l’empresa municipal BSM a través del Tibidabo.
Entrades i preus
Els visitants podran triar entre dues modalitats d’accés. La primera és l’entrada estàndard al mirador de la Torre de Collserola. La segona, denominada «Sunset al Tibidabo», inclou a més un bitllet d’anada i tornada al funicular Cuca de Llum.
Les tarifes són les següents:
Torre de Collserola (només mirador)
- Entrada general (a partir de 4 anys): 7 €
- TibiClub: 3,50 €
- Més grans de 60 anys: 3,90 €
- Persones amb diversitat funcional: 3,90 €
- Gaudir+: 3,50 € (compra directa a la torre)
- Menors de 4 anys: gratuït
Sunset al Tibidabo (mirador + funicular)
- Preu únic: 13,50 €
El mirador
Des de la seva sala panoràmica, situada oficialment a la planta 10 de les 13 que té la torre –tot i que per la seva altura equival a una 38a planta– s’obtenen vistes de 360 graus sobre l’àrea metropolitana i el litoral. El mirador és una sala de planta triangular, completament vidrada i sense obertures, cosa que permet disfrutar del paisatge sense sensació de vertigen. En dies sense núvols, la visibilitat arriba fins a 70 quilòmetres, cosa que permet distingir des de la línia de platges de Barcelona fins al massís del Cadí-Moixeró.
L’accés al mirador es fa mitjançant un ascensor panoràmic exterior: una cabina vidrada subjectada únicament per la paret posterior que ascendeix 135 metres en tot just dos minuts i mig. Aquest recorregut vertical forma part de l’experiència de la visita, fins i tot per als qui no opten per la modalitat especial de posta de sol.
