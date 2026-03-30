Un mes més
Els abonaments gratuïts de Rodalies Renfe es prorroguen fins al 30 d’abril
Renfe, Adif i Govern estimen que a finals d’aquell mes el 90% de les incidències estaran resoltes
M. Baraza
Els abonaments gratuïts de Rodalies, trens de mitjana distància i regionals a Catalunya continuaran sent gratuïts fins al pròxim 30 d’abril. El Ministeri de Transports, Renfe i el Govern han acordat prorrogar la mesura, que vencia aquest 31 de març, un mes més.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ja havia reiterat la setmana passada que la voluntat del Govern era mantenir la gratuïtat fins que el servei de trens funcionés amb una normalitat sostinguda. Tant Renfe com Adif i el Govern tenen la mirada posada a finals d’abril, quan calculen que es podran haver solucionat el 90% de les limitacions temporals de velocitat que van aflorar després de l’accident de Gelida del passat 20 de gener, tot i que la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha admès que es podria arribar "a principis de maig" amb alguna limitació temporal de velocitat derivada de la fragilitat de la infraestructura ferroviària catalana.
La de principis de maig continuarà sent una recuperació parcial de la normalitat a la xarxa, ja que encara quedaran per resoldre les 133 restriccions de velocitat que estaven actives a 1 de gener de 2026, abans de l’esclat de la crisi de mobilitat.
Dos milions d’usuaris menys
Els retards, les cancel·lacions i les incidències constants a la xarxa de Rodalies han provocat una caiguda molt significativa de la demanda en els últims temps. Mentre que el 2025 els usuaris mensuals de Rodalies (el nombre de viatges que es van fer, no la xifra de passatgers) oscil·laven entre els 8 i els 10 milions —a excepció del desembre, quan se’n van registrar uns 7,85—, en els dos primers mesos de 2026 no s’ha arribat als 6 milions. Al gener, van pujar als trens de Rodalies 5,74 milions de persones. Al febrer, 5,76.
Cal recordar que aquestes dades, que posen negre sobre blanc com ha afectat la crisi ferroviària dels últims dos mesos a Catalunya, només se centren en el servei de Rodalies de Barcelona, per la qual cosa les incidències i les demores de les línies de Regionals, o dels Rodalies de Lleida, Tarragona i Girona, queden fora de l’anàlisi.
¿Com funcionen els abonaments?
Els abonaments gratuïts de Rodalies de Catalunya permeten fer 10 viatges sense cost com a compensació per les incidències recents del servei. Es poden fer servir fins al 30 d’abril de 2026 o fins a exhaurir els viatges. Hi ha dues modalitats: una per a Rodalies de Barcelona, vàlida a totes les zones del nucli, i una altra per a trens regionals, vàlida només per a l’origen i la destinació triats en adquirir-la.
Aquests títols es poden aconseguir a les taquilles i màquines d’autovenda, sense registre previ i sense pagar fiança. A més, són multipersonals, de manera que diverses persones poden fer servir el mateix abonament fins a consumir els 10 viatges. Quan s’exhaureixen, se’n pot demanar un altre gratuïtament. En el cas de Rodalies de Barcelona no cal indicar trajecte, però als serveis regionals sí que s’ha de fixar un recorregut concret.
La gratuïtat s’aplica només a Rodalies i regionals, amb una excepció per a l’Avant Exprés entre Barcelona i Tortosa —excepte el tram Camp de Tarragona-Barcelona Sants—, on cal reservar plaça. Els usuaris amb abonaments mensuals podran recuperar els dies no gaudits una vegada acabi aquest període, i els qui no hagin arribat a fer servir un abonament podran anul·lar-lo. En canvi, els títols integrats de l’ATM no tindran compensació addicional.
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- La ventada entra amb força i deixa ratxes que freguen els 130 km/h a Berga
- A l'os bru no li agrada la Cerdanya
- Obre un nou gimnàs 24h a Sant Fruitós: Sport Fitness Gym
- Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
- El pla de tarda a Montserrat que ara té més sentit: Escolania, videomapatge i posta de sol
- Carme Botifoll, exdirectora general d’Innovació de la Generalitat: «Vam fer l’impossible per Pirelli, però quan una multinacional vol tancar, tanca, i punt»