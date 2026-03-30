Sant Adrià i Badalona pacten que arribi Inditex i moure l’Alcampo
Les dues alcaldies segellen reclamar juntes l’aval necessari de la Generalitat per a la mudança del centre comercial i propiciar així que s’instal·li el complex d’oficines de la firma tèxtil, amb el qual esperen obtenir beneficis mutus.
Jordi Ribalaygue
Badalona i Sant Adrià estan agermanats per alguna cosa més que el veïnat. Malgrat que la primera té sis vegades més població que la segona, les dues localitats guarden similituds i les uneixen uns llaços que les fonen com si fossin una sola ciutat al nord del riu Besòs. A més, comparteixen plans de futur que els seus respectius ajuntaments jutgen decisius per saldar deutes històrics que senten que l’àrea metropolitana de Barcelona ha contret.
Amb hegemonia del PP a Badalona i majoria absoluta del PSC a Sant Adrià, els governs dels dos municipis cooperen allà on les costures els fan confraternitzar: combreguen en el propòsit de pacificar l’antiga nacional II, rehabilitar els baixos del viaducte de la C-31 i transformar l’entorn de les Tres Xemeneies, per aixecar un barri compartit i un complex d’empreses tecnològiques durant la pròxima dècada. Al seu torn, els dos executius locals s’han aliat per aplanar una altra gran operació urbanística als voltants del Besòs, la que ha de consumar l’edificació de quatre blocs d’oficines d’Inditex a la parcel·la que ara ocupa el centre comercial d’Alcampo.
Tràmits
La firma tèxtil i la cadena comercial han intercanviat els seus terrenys contigus a Sant Adrià. Després de rebre l’aprovació inicial del municipi al pla urbanístic que han promogut, les dues empreses esperen que aquest any culminin els tràmits per simultaniejar les seves obres. Una condició essencial perquè la construcció comenci és que el trasllat d’Alcampo d’un solar a l’altre compleixi els requisits exigits per la Generalitat. Requereix un aval clau del Govern que, finalment, resulta també imprescindible perquè les seus de quatre marques d’Inditex (Massimo Dutti, Bershka, Oysho i Lefties) s’erigeixin en la conurbació de Barcelona.
Per resoldre les dificultats, Sant Adrià i Badalona han pactat sincronitzar-se i fer junts els passos per obtenir la cobertura legal que propiciï que s’aixequi el nou centre comercial i, en conseqüència, alliberar la parcel·la on Alcampo s’assenta des de 1986 perquè Inditex s’hi afinqui. Així consta en el protocol d’intencions que l’alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete, i el de Badalona, Xavier García Albiol, van firmar aquest gener passat.
L’entesa estableix que, per aconseguir que l’híper d’Alcampo s’alci en un descampat de Sant Adrià a tocar de Badalona, els dos ajuntaments "es comprometen a iniciar la redacció del document que habilitarà la creació d’una trama urbana consolidada (TUC) supramunicipal". ¿Què significa aquesta catalogació? Es tracta de l’instrument legal que la Generalitat ha de dispensar perquè es doni llum verda al fet que Alcampo es desplaci uns 350 metres, una mudança determinant perquè Inditex aterri a Sant Adrià.
Llicència d’obra
El trasllat no en té prou amb una llicència d’obra de l’ajuntament. La nova botiga es projecta amb 15.000 metres quadrats de sostre, la meitat de les instal·lacions actuals i condemnades a la demolició. Superarà els 2.500 metres quadrats de superfície, per la qual cosa es classifica com un gran establiment comercial territorial. La normativa catalana sobre equipaments comercials només autoritza que els hípers així s’implantin en localitats amb més de 50.000 habitants o capitals de comarca. Sant Adrià no arribava a sumar 38.980 veïns el 2025.
La llei deixa una escletxa perquè un municipi sense la població exigida s’agrupi amb un altre que sigui limítrof de cara a requerir la construcció d’un gran centre a l’uníson. Oportunament, el Parlament va modificar la normativa a finals de l’any passat per reobrir aquesta via, que estava tancada des del 2014. Per això Sant Adrià va proposar coalitzar-se amb Badalona, que compta amb 230.642 habitants. Units superen el tall que el Govern imposa.
Els governs de Sant Adrià i Badalona recalquen que estan aparcant diferències ideològiques per anar de la mà en plans estratègics. "Ho podríem haver fet igual amb Barcelona i Santa Coloma, però creiem que aquest és un bon exercici polític", addueix el tinent d’alcaldia de Territori de Sant Adrià, José A. Gras. "Dos ajuntaments amb visions diferents ens posem d’acord en un projecte que és una millora clara per a la ciutadania", afegeix.
El tinent de Territori de Badalona, Daniel Gracia, diu que "la lleialtat institucional i la col·laboració entre els dos municipis està per sobre de qualsevol sigla". El popular constata que la relació entre les dues ciutats travessa un molt bon moment.
A priori, la TUC supramunicipal únicament té efectes a Sant Adrià. Amb aquesta fórmula, la ciutat podria plantejar-se que un altre gran comerç s’ubiqui al seu terme sense lligams. Els dos consistoris afirmen que el desembarcament d’Inditex afavoreix les dues poblacions.
Subscriu-te per seguir llegint
