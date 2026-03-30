Una tècnica millora l’estudi de les neurones
Nieves Salinas
¿Què passa al cervell d’una persona amb esquizofrènia o autisme? La pregunta la llança un equip de científics espanyols que ha desenvolupat "una tècnica senzilla, econòmica i replicable" que permet aïllar i estudiar directament les neurones implicades en aquests trastorns. El protocol se centra en les interneurones gabaèrgiques, cèl·lules essencials per mantenir l’equilibri entre l’activitat excitatòria i inhibitòria del cervell. El seu mal funcionament s’ha relacionat amb l’esquizofrènia, el trastorn obsessivocompulsiu (TOC) i els trastorns de l’espectre autista.
L’estudi, publicat a la revista Methods and Protocols, va ser realitzat per investigadors de la Universitat Francisco de Vitoria, el laboratori d’Investigacions Biològiques Professor Giacomo Rizzolatti, la Universitat Alfonso X el Sabio i el madrileny Hospital Universitari Ramón y Cajal, a través de l’Institut Ramón y Cajal d’Investigació Sanitària (IRYCIS).
La nova tècnica, expliquen, permet obtenir aquestes neurones a partir de petites mostres de teixit cerebral humà post mortem, sense necessitat d’equipament sofisticat. "Això obre la porta a estudiar, per primera vegada de manera directa i accessible, com factors com l’entorn, l’estrès o les experiències de vida modifiquen aquestes cèl·lules clau", assenyalen.
