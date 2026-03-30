La tramuntana no afluixa: ratxes de 158,4 km/h a Portbou i algunes incidències a les comarques gironines
Els Bombers han una quarantena de serveis, majoritàriament per la caiguda d’arbres, branques i altres elements.
Eva Batlle
La tramuntana encara es va fer notar aquest dilluns a les comarques gironines, l’endemà de la forta ventada de diumenge que va castigar sobretot l’Empordà. El vent continua bufant amb força en diversos punts de la província i ha deixat ratxes molt destacades, especialment al nord. La més intensa s'ha registrat a Portbou - coll dels Belitres, amb 158,4 km/h, seguida del pantà de Darnius-Boadella, amb 99,4 km/h, i de Molló-Fabert, amb 90,7 km/h, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya. També s'han superat els 70 km/h a Navata i s'han registrat valors rellevants a Roses i Palafrugell.
Fins a dos quarts de tres de la tarda, els Bombers havien realitzat una quarentena de sortides, majoritàriament per la caiguda d’arbres, branques i altres elements. La major part de les actuacions s’han concentrat a l’Empordà, tant a l’Alt Empordà com al Baix Empordà, tot i que també hi ha hagut serveis puntuals al Ripollès i al Gironès.
Entre les incidències destacades, a Biure han hagut d’intervenir a l’ajuntament després que unes plaques i arbres cedissin. A Darnius, ha cedit un fanal, mentre que a la Jonquera es va precintar ahir la marquesina d’autobusos, que avui s’ha revisat. També han actuat al Port de la Selva per la caiguda de la barana d’una passarel·la de fusta en una platja. A les Planes d’Hostoles, han treballat en un petit incendi de vegetació de matolls.
Pel que fa a una de les actuacions del matí, poc després de les vuit els Bombers s’han desplaçat fins a un edifici de vuit plantes del passeig de Josep Mundet, al front marítim de Calonge i Sant Antoni, on unes plaques de la façana amenaçaven de desprendre’s. Segons han explicat, a l’edifici no hi havia ningú i els efectius han treballat per assegurar la zona.
La jornada ha arribat després d’un diumenge de fort impacte pel vent, amb afectacions sobretot a l’Empordà. Platja d’Aro va deixar algunes de les imatges més contundents del temporal, amb arbres i branques caigudes, a més de desperfectes en vehicles i aparadors. Al Ripollès també s’hi van registrar diverses incidències relacionades amb la ventada. Diumenge, el temporal ja va deixar registres molt destacats, com els 141,5 km/h al pantà de Darnius-Boadella, a l’Alt Empordà, on feia més de deu anys que el vent no bufava amb tanta força, segons el Meteocat.
Vent fins dimecres
El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que el vent es mantingui fins dimecres, amb ratxes màximes superiors als 90 km/h al Pirineu i l'Empordà.
En cotes altes es preveu que hi hagi torb i des de Protecció Civil es demana precaució.
Pel que fa a l’onatge, l’SMC apunta que l’episodi també s’allargarà fins a dimecres, tot i que amb una intensitat inferior a la dels darrers dies. Es podran registrar onades de més de 2,5 metres —maregassa— al litoral de l’Alt Empordà, el Baix Empordà i la Selva, especialment al nord del cap de Creus i al cap de Begur.
Protecció Civil diumenge va desactivar el pla Procicat, però en manté la prealerta per continuar fent seguiment de la situació.
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena
- La ventada entra amb força i deixa ratxes que freguen els 130 km/h a Berga
- A l'os bru no li agrada la Cerdanya
- Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
- Obre un nou gimnàs 24h a Sant Fruitós: Sport Fitness Gym
- Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada
- El pla de tarda a Montserrat que ara té més sentit: Escolania, videomapatge i posta de sol