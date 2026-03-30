Mobilitat laboral
Una de cada tres persones té més d’una hora de transport públic fins a la feina
El mètode més recurrent per anar fins al lloc de treball per a una majoria d’ocupats és el cotxe, davant d’una minoria que hi va en tren, autobús o a peu
Gabriel Ubieto
L’abrupte encariment de la gasolina està impactant directament en les butxaques d’una àmplia majoria de treballadors a Espanya. I és que el cotxe privat continua sent el principal mètode de transport que fan servir els ocupats per desplaçar-se fins al seu lloc de feina, fins al punt que per a dos de cada tres és el mètode recurrent, segons les dades publicades aquest dilluns per l’INE, a la seva enquesta de condicions de vida (ECV). Molt menys nombrosos són els usuaris del transport públic, en part es veuen condicionats pel temps que els suposa recórrer a aquesta via per anar i tornar del seu lloc de feina. Que la crisi de l’habitatge exigeixi a molts buscar pis cada vegada més lluny no ajuda a incentivar aquesta fórmula, així com el desgast del servei públic ferroviari i els seus constants retards i incidències.
Una de cada tres persones ocupades té més d’una hora de desplaçament en transport públic fins al seu centre de treball. Els més joves i els més veterans del mercat laboral són els que tenen el seu lloc més a prop de casa, davant d’aquells que estan entre els 30 i 40 anys, en què és més habitual haver de recórrer distàncies més grans cada dia per presentar-se a l’oficina, la fàbrica o el comerç. L’enquesta de condicions de vida constata un ús més gran del vehicle privat precisament entre les franges mitjanes d’edat. Una cosa que, en un moment en què el preu del carburant s’ha disparat a causa de les seqüeles de la guerra de l’Iran, surt cada vegada més cara.
El mètode més comú entre la població treballadora per anar al seu lloc continua sent el cotxe privat, fins al punt que el 64% dels ocupats declara desplaçar-se majoritàriament així. Només el 19% dels ocupats va a la feina en tren, autobús, ferrocarril o tramvia. De fet, la distància entre l’"equip cotxe" i l’"equip transport públic" és molt més gran que l’existent entre aquest segon grup i aquells que hi van a peu, gairebé un 12% del total de treballadors. La motocicleta (3,1% del total d’ocupats) i la bicicleta (2,2%) són els mètodes de transport menys utilitzats.
En termes absoluts, això significa que 2,6 milions de persones tenen la possibilitat d’anar a peu fins a la feina —amb l’estalvi dinerari consegüent—, davant dels 4,2 milions que hi van en transport públic i els 14 milions que hi van en cotxe. Entre motoristes i ciclistes amb prou feines sumen poc més d’un milió d’usuaris. Les dades de l’enquesta de condicions de vida no permeten mesurar com han anat evolucionant amb els anys aquests hàbits i si l’ús de cadascun d’aquests mètodes de transport ha anat a l’alça o a la baixa.
Cost per a la butxaca
El sindicat UGT va publicar un informe en què estimava que un empleat podia arribar a estalviar, de mitjana, uns 1.000 euros l’any per cada dia de teletreball que fes a la setmana. Un càlcul que ara ha quedat parcialment desfasat a causa de l’abrupte encariment del combustible per les complicacions logístiques derivades de la guerra a l’Orient Pròxim. Tenint en compte que dos de cada tres empleats es desplacen en cotxe o moto fins a la feina, el grau d’afectació durant aquest primer any de conflicte ha estat substancial.
De fet, una de les mesures aplicades pel Govern i convalidada la setmana passada pel Congrés dels Diputats per esmorteir els costos econòmics de la guerra ha estat l’avançament de l’entrada en vigor de la nova llei de mobilitat. Aquesta obliga les grans corporacions, especialment aquelles ubicades en una gran conurbació urbana com Barcelona o Madrid, a impulsar una sèrie de mesures per reduir la mobilitat i incentivar el transport públic i el teletreball, entre altres. L’objectiu, atès que una de les repercussions del conflicte a l’Orient Pròxim és l’increment del cost dels carburants, és minimitzar els desplaçaments evitables i estalviar diners en gasolina.
Les empreses que comptin amb oficines, seus, fàbriques o centres de treball amb més de 200 empleats, o amb 100 treballadors per torn, hauran d’acordar amb el comitè d’empresa un anomenat pla de mobilitat sostenible a la feina. Aquest document haurà de recollir mesures orientades a fomentar entre la plantilla l’ús del transport públic, els desplaçaments a peu o en bicicleta, el cotxe compartit i els vehicles elèctrics. El teletreball, total o parcial, també podrà formar part d’aquest paquet de mesures, sempre que així ho pactin la direcció i la representació sindical.
En el cas de les companyies de més dimensió, les exigències seran més estrictes. Les empreses que disposin d’un centre de treball en un municipi o àrea metropolitana de més de 500.000 habitants —com Barcelona o Madrid— hauran d’incloure actuacions específiques "que permetin reduir la mobilitat de les persones treballadores a les hores punta o durant la jornada laboral", segons estableix la norma. Abans d’acabar l’any, aquestes companyies hauran de tenir enllestit aquest pla de mobilitat i consensuar-lo amb els empleats.
