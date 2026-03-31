21 detinguts de la màfia turca per tràfic d’armes i drogues i blanqueig
G. G.
Els Mossos d'Esquadra i Policia Nacional, en coordinació amb l'Europol, han desarticulat una banda que presumptament traficava amb armes i drogues des de Turquia a Catalunya i altres parts d'Espanya. Hi ha 21 detinguts en localitats catalanes, d'Andalusia, com Màlaga, i Bulgària, a més d'investigats a Grècia. Els agents vinculen aquest grup organitzat amb la màfia turca.
La investigació es va iniciar arran de la detecció d'armes de foc introduïdes il·legalment des de Turquia per grups criminals locals a Catalunya que les utilitzaven per amenaçar, extorsionar i venjances. Els Mossos van detectar un augment dels incidents amb armes de foc.
Els agents remarquen que la xarxa es dedicava principalment al tràfic d'armes de foc i drogues, així com al blanqueig de capitals. La banda tenia una activitat delictiva a diversos països, com Bulgària i Grècia, gràcies a una infraestructura econòmica i logística robusta. En l'operació es van intervenir set pistoles semiautomàtiques, una arma de guerra, silenciadors i supressors de so, i es van decomissar 587,56 kg de marihuana i 76,54 kg d'haixix amb un valor al mercat il·lícit de 4.400.000 euros.
Els Mossos indiquen que aquesta banda de la màfia turca es trobava en ple procés d'expansió i consolidació de cèl·lules estables tant a Catalunya com en altres parts d'Espanya. El 23 de març passat es van fer entrades i registres amb 21 detinguts. Entre els tres arrestats a Sofia hi ha el principal líder de la xarxa, mentre que la resta—14 persones—van ser detingudes als municipis de Teià, Barcelona, Mataró, Sabadell, Tordera i Lloret de Mar, i quatre més a Màlaga.
El principal líder de l’organització, considerat per l’Europol com un high value target (objectiu d’alt valor), coordinava l’adquisició i el transport d’armes cap a Espanya, mentre supervisava la compra i distribució de drogues a altres països com Grècia i Bulgària.
