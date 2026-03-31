Sondeig de Barcelona Global
Els cinc grans arquetips d’'expat' a Barcelona: del jove hípster a l’alt executiu estranger
Una extensa enquesta de Barcelona Global permet definir els perfils més freqüents del talent internacional que tria instal·lar-se a Barcelona
Patricia Castán
Republiquem aquest reportatge, publicat originalment el 27 de febrer, amb motiu de les vacances de Setmana Santa i els diferents models d’oci a Barcelona.
Sondejar l’opinió de la creixent població de professionals estrangers que trien Barcelona per viure no només il·lustra sobre les seves valoracions i sobre la imatge que projecta la ciutat, sinó que també ajuda a descobrir els perfils d’aquests 'expats'. L’última enquesta International Talent Monitor (ITM) presentada el febrer de 2026 es va fer l’estiu previ, amb l’aportació de 794 participants de 27 nacionalitats; a través de les seves dades es defineixen alguns "arquetips", que van de famílies que arriben per motius laborals disposades a integrar-se en tots els àmbits, fins a executius amb ingressos elevats o joves que volen conèixer el 'lifestyle' local amb pressupostos ajustats.
Més de la meitat dels enquestats (54%) són dones, i un 49% tenen entre 35 i 49 anys, davant del 32% d’entre 18 i 34 anys. El 30% dels enquestats declaren un salari de fins a 50.000 euros l’any. Segons ha detallat Oriol Molas, cofundador i director general de l’agència d’anàlisi d’opinió GAPS, són perfils que es recullen en cinc tipologies. No se’n pot quantificar cadascuna, perquè alguns podrien integrar-se en més d’un grup.
Jove professional
En aquest grup s’hi situen els que han arribat en els últims dos anys i als quals entusiasma el caràcter "cosmopolita i la qualitat de vida" de la ciutat, malgrat que tenen vincles socials encara en construcció. Són professionals amb la mirada posada en el futur, que gaudeixen de l’estil de vida local, però encara "veuen la ciutat des de fora", mentre busquen el seu encaix. Per la seva actitud s’intueix que s’integraran "si la ciutat aconsegueix retenir-los". Entre els participants entrevistats que formen part d’aquest arquetip, el 54% són europeus, el 68% tenen un màster de postgrau i el 45%, un càrrec no directiu.
Família
L’integren parelles de 35 a 54 anys, sovint amb fills i que busquen estabilitat a la ciutat, i s’integren en els seus serveis de sanitat i educació. "Han convertit Barcelona en casa seva, busquen seguretat, estabilitat i entorns on créixer", subratlla l’informe. Valoren l’oferta cultural i la connectivitat, a més de participar activament en la vida local. Pensen a llarg termini. En un 72% dels casos són europeus, el 71% té màster o postgrau i el 38%, un càrrec de gerent intermedi.
Executius
Es tracta de professionals amb ingressos elevats, "molt satisfets" de la seva vida a Barcelona i exigents amb la qualitat dels serveis públics i la gestió de la ciutat. A més, són perfils altament qualificats, amb xarxes internacionals i "mentalitat cosmopolita". Enamorats de l’estil de vida mediterrani, "la seva presència ajuda a posicionar la ciutat com a competitiva i atractiva per al talent executiu". El 74% són europeus i el 76% tenen postgraus o màsters.
Interessats en l’estil de vida
S’hi engloben els residents internacionals amb ingressos mitjans o modestos, que viuen a la capital catalana pel seu estil de vida i clima. Estan molt integrats, però amb "clares restriccions econòmiques". De fet, han triat Barcelona per viure millor, però "no per guanyar més diners". Formen part de la vida dels barris i del teixit cultural, però la seva estada no sol ser a llarg termini pel seu difícil accés a l’habitatge i el cost de la vida. Un 75% són europeus, dues terceres parts tenen màsters i el 45% un càrrec no directiu.
Residents a llarg termini
Fa més d’una dècada que viuen a Barcelona, hi estan arrelats i tenen una visió "crítica però compromesa" de la ciutat. Es distingeixen per haver passat a ser "ciutadans actius", amb xarxes locals de relació i participació comunitària. L’experiència els permet una "visió més exigent de la gestió urbana", encara que tenen un nivell alt de satisfacció i exerceixen d’"ambaixadors naturals" de la capital catalana. Un 83% són europeus, el 68% amb estudis de postgrau, el 30% té un càrrec no directiu i el 31%, de gerent intermedi.
