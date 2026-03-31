Habitatge amb protecció oficial
Barcelona esquiva els pisos socials del Gimnàs Sant Pau amb lloguers per menys de 400 euros: data i requisits
El ple del districte ha aprovat les bases per a l’adjudicació de la promoció, vinculada a l’icònic equipament inclusiu del Raval
Gisela Macedo
El ple del Districte de Ciutat Vella ha donat llum verda a obrir la convocatòria per optar a un dels 36 pisos públics de lloguer a la Ronda Sant Pau, 46, dins del projecte vinculat a l’històric Gimnàs Social Sant Pau de Barcelona.
Els habitatges, d’una i dues habitacions, són de dimensions reduïdes, amb superfícies entre 54 i 60 metres quadrats; i tindran un lloguer de 6,6 euros per metre quadrat, cosa que suposaria el pagament d’un lloguer d’entre 356 i 396 € al mes, sense incloure les despeses de comunitat La gestió d’aquests habitatges estarà a càrrec de la Fundació Hàbitat3, ja que es tracta d’una promoció delegada de l’Ajuntament.
Bases del sorteig i requisits
Segons l’acordat en el plenari del districte del 25 de març, dels 36 pisos, 25 s’adjudicaran per sorteig a través de la Borsa d’Habitatge i 11 es reserven per a persones en situació de vulnerabilitat, gestionades per entitats socials i adjudicades seguint els corresponents criteris de transparència.
Segons han informat fonts municipals a aquest diari, la convocatòria s’obrirà en les pròximes setmanes a la web de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) i el sorteig es durà a terme durant el mes de juny.
Les 25 vivendes que se sortejaran es repartiran de la següent manera, amb quotes reservades per a col·lectius concrets:
- 1 vivenda per a persones amb mobilitat reduïda.
- 6 vivendes de reserva territorial per a veïns del Raval, Poble-sec i Sant Antoni.
- 8 vivendes per a menors de 35 anys.
- 10 vivendes per al règim general.
Per entrar en el sorteig i optar a ser un dels adjudicataris, els interessats hauran de complir els requisitssegüents:
- Estar inscrits en el registre de sol·licitants de vivenda de protecció oficial de Barcelona.
- Acusar almenys un any d’empadronament a la ciutat.
- No ser propietaris de cap altra vivenda.
- Comptar amb ingressos anuals d’entre 15.000 euros i, com a màxim, quatre vegades l’ IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya).
L’icònic Gimnàs Social Sant Pau
El projecte sorgeix després de la llarga lluita veïnal vinculada a l’històric Gimnàs Social Sant Pau. L’espai, ubicat al solar on s’ha aixecat aquesta promoció pública, va funcionar durant anys com una cooperativa sense ànim de lucre on s’oferien dutxes, activitats esportives i recolzament a persones vulnerables de l’entorn del Raval. No obstant, la propietat original volia vendre el solar per 14 milions d’euros per construir pisos de luxe.
Precisament per l’important paper social que tenia aquest equipament, els veïns es van mobilitzar en contra d’aquesta operació que consideraven especulació immobiliària. Finalment, l ’Ajuntament de Barcelona va aconseguir comprar el solar per un preu inferior, on ara s’han acabat de construir aquests 36 pisos socials que conviuran amb l’activitat del Gimnàs, renovat i ubicat a les plantes inferiors de l’edifici.
Des d’Hàbitat3 expliquen que les instal·lacions del Gimnàs Social Sant Pau s’han reformat i comptaran amb una renovada piscina, jacuzzi i sala d’activitats dirigides, i que continuarà amb la seva funció d’oferir serveis bàsics com dutxes o suport social a persones en situació de vulnerabilitat.
La construcció d’aquesta promoció de pisos de protecció oficial va començar l ’abril del 2024 i, segons les previsions, finalitzarà el juny del 2026, quan s’hauria de celebrar el sorteig de les vivendes.
