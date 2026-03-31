Cau una banda que suplantava hereus per quedar-se pisos
Els sospitosos utilitzaven falsos testaments i títols de la propietat tècnicament "perfectes" per acreditar una legitimació.
Germán González
Una operació dels Mossos d’Esquadra va permetre ahir desarticular una banda organitzada d’estafadors que es dedicava a apropiar-se immobles amb documentació falsa que després venien. Es tracta d’un grup criminal que actuava principalment al Baix Llobregat. Precisament les entrades i escorcolls i les detencions es van produir a diverses localitats de la comarca, com a Sant Vicenç dels Horts, segons van explicar diversos veïns a aquest diari.
Els sospitosos aconseguien informació sobre un immoble que havia quedat buit, habitualment per morir el seu amo sense descendència o no trobar el legítim hereu, i iniciaven els tràmits per obtenir-los de manera fraudulenta, van relatar a EL PERIÓDICO fonts relacionades amb la investigació. La banda suposadament hauria aconseguit o intentat regularitzar, com a mínim, mitja dotzena de pisos.
A partir de trobar l’immoble adequat, membres de la banda presentaven còpies de testaments, elaborades per notaris de països com el Paraguai i Cuba, en les quals es feien passar pels legítims hereus d’aquests pisos i acudien a notaries del Baix Llobregat i a alguna de Barcelona per validar aquest procés. També entregaven títols de la propietat tècnicament "perfectes", segons els professionals que els han vist, cosa que va alertar els notaris espanyols.
Una vegada tenien al seu nom l’immoble, el venien o n’obtenien un benefici. La trama es va destapar després que alguns notaris del Baix Llobregat van informar d’aquestes possibles irregularitats immobiliàries als Mossos. D’una banda, assenyalaven la qualitat de les falsificacions detectades, per la qual cosa consideren que la banda havia de tenir contactes amb algun notari d’aquests països. A més, també van detectar que es van fer diverses tramitacions similars de validacions d’immobles per part de persones que, a priori, no estaven relacionades entre elles. A més, aquests documents, com testaments o títols de propietat, provenien sempre de les mateixes notaries.
En aquest sentit, fonts pròximes a la investigació remarquen a aquest diari que en algun cas també presumptament es van falsificar documents antics elaborats per un notari espanyol que ja no exerceix. Un altre dels factors que van cridar l’atenció dels agents va ser la gran capacitat dels sospitosos per trobar en el registre de la propietat immobles buits que no havien sigut reclamats per hereus. Així podien iniciar el procés per quedar-se amb ells amb la documentació fraudulenta.
Seguiment de sospitosos
Al tractar-se d'una possible estafa, els notaris van avisar la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Les indagacions van durar diversos mesos i es van fer seguiments de sospitosos al sortir de notaries. També es va contactar amb les autoritats d'altres països per fer comprovacions respecte a la documentació entregada per validar els immobles. La trama estava tan ben elaborada que el Col·legi Notarial de Catalunya va emetre una alerta als seus col·legiats davant d'aquest possible frau.
La causa està sota secret per ordre judicial. Els agents van detenir ahir diversos membres d'aquesta banda i van confiscar documentació rellevant per a les indagacions. Els sospitosos estan acusats d'estafa, falsedat documental i usurpació de béns immobles. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
