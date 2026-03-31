La clausura dels murs de les Tres Xemeneies indigna els grafiters
Carles Cols
Sense dir res, l’Ajuntament de Barcelona ha enterrat un dels projectes d’art urbà més singulars de la ciutat. Els murs dels jardins de les Tres Xemeneies, que durant anys han sigut una National Gallery del grafiti en permanent exposició, són ara parets grises i, per si de cas, vigilades per una patrulla de la Guàrdia Urbana, no sigui cosa que alguna de les desenes de notables firmes que s’hi han expressat fins ara hi torni.
El 18 de març, el govern municipal va presentar el pla Millorem el Paral·lel, 22 milions d’inversió per, "en col·laboració amb el sector privat i amb la participació ciutadana, impulsar aquesta zona com una gran avinguda cultural de Barcelona, tornant-li l’esperit històric i convertint-lo en un espai obert, viu, segur i vibrant". La nota no aclaria a quin esperit històric exactament es referia, ja que el Paral·lel ha sigut, no poc temps, l’entrecuix de la ciutat. El cas és que la germandat grafitera (Roc Blackblock, Reos, Megui, Maga, Antón Seoane i molts més) està entre indignada i desconsolada pel que considera la clausura abrupta d’un espai consagrat a la llibertat d’expressió. Reos, que dissabte passat va coordinar una mena d’adeu a les jornades d’aerosol que allí se celebraven (van pintar junts un lema, Paredes grises, ciutat morta), afirma que l’Ajuntament està confós. Aquella, admet aquest artista, és efectivament una zona de la ciutat amb greus problemes socials, però pintar murals (amb una tècnica envejable la majoria de les vegades) no n’és un. De fet, creu que la presència dels grafiters feia de l’entorn un lloc més segur.
El projecte municipal preveu restaurar part d’aquesta frontera entre Ciutat Vella i l’Eixample, i en el cas concret de les antigues xemeneies de La Canadenca, reconvertir la plaça en un espai de pistes de bàsquet de carrer, futbol sala i, a més, afegir-hi un rocòdrom.
