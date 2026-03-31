El debat del canvi d’hora: els països que ja han dit ‘no’ per sempre

L’horari d’estiu va començar a Catalunya la matinada de dissabte a diumenge, quan a les 2 hores els rellotges es van avançar a les 3, un canvi qüestionat des de fa anys, però que la Comissió Europea acaba de renovar automàticament fins al 2031.
El Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) va publicar el 18 de març una comunicació que fixava les dates de l’horari d’estiu per als pròxims cinc anys, sempre amb l’últim diumenge de març com a referència.
Països que ja no fan el canvi
Fora de la Unió Europea són molts els països que han deixat de fer el canvi, tractant de pal·liar els efectes negatius que comporta. Alguns casos són els de Turquia i Geòrgia, països del continent europeu, però que no formen part de la UE.
A Sud-amèrica, per exemple, tan sols Xile i la Guaiana Francesa —regió de França— mantenen el canvi horari. En canvi, alguns dels països que, seguint el pas d’altres països d’arreu del món, han abandonat recentment aquesta pràctica en el mateix continent són Paraguai (2024), Brasil (2019), Uruguai (2015) i Argentina (2009).
Sense consens a la UE
El Parlament Europeu va votar el 2019 a favor d’acabar amb el canvi estacional. Però "no hi ha consens al Consell de la UE per eliminar el canvi horari, tot i que la ciutadania ho reclama i el consens científic és clar: el cost és elevat per a la salut, el descans i el benestar general", admet Güell.
El Govern espanyol és partidari d’acabar amb el canvi d’hora estacional. El cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, va dir a l’octubre, quan es va passar a l’horari d’hivern, que no li veia sentit i que la ciència sosté "que ja no suposa un estalvi energètic i que altera els ritmes biològics".
El canvi d’hora pot alterar la salut i la productivitat laboral per fatiga i falta de concentració. Els experts recomanen ajustar els horaris de son i dels àpats uns dies abans, sobretot en grups com infants i gent gran.
Debat constant
De moment, continua el debat sobre l’oportunitat d’aquesta pràctica. Per exemple, els físics José María Martín Olalla, de la Universitat de Sevilla, i Jorge Mira Pérez, de la Universitat de Santiago de Compostel·la, han donat suport a continuar amb el canvi d’hora, que durarà fins al 25 d’octubre. El mateix ha fet Martín Perea, director del Màster en Energies Renovables de la Universitat Europea.
Per contra, des de l’Associació per a la Racionalització dels Horaris Espanyols (ARHOE) advocaten per deixar fix l’horari d’hivern. L’any passat, el Govern espanyol va intentar reactivar el debat sobre la supressió del canvi horari portant a una reunió de ministres de Transports, Telecomunicacions i Energia (TTE) de la UE la proposta que el canvi d’hora estacional s’acabés aquest any, esgrimint que amb prou feines ajuda a estalviar energia i que fins i tot té "un impacte negatiu" en la salut i en la vida dels ciutadans.
