Al barri de Cerdanyola

Detingut un home a Mataró després d’agredir amb una arma blanca una dona

La víctima va resultar ferida en una mà i va ser traslladada a l’hospital municipal amb un pronòstic menys greu

Vehicles de la Policia Local de Mataró.

Vehicles de la Policia Local de Mataró. / AJUNTAMENT DE MATARÓ

El Periódico

Mataró

La Policia Local de Mataró ha informat a través de les seves xarxes socials de la detenció d’un home, després d’agredir amb una arma blanca una dona en plena via pública.

Els fets van tenir lloc aquest dilluns, al barri mataroní de Cerdanyola, a primera hora de la tarda.

Agents que patrullaven la zona van ser alertats per atendre la víctima, que presentava un tall en una mà. La dona va explicar que un home li havia clavat una ganivetada en una mà i havia fugit.

Els agents van detenir el sospitós per un delicte de lesions i van localitzar l’arma blanca sota un cotxe.

La dona va ser traslladada, amb un pronòstic menys greu, a l’Hospital de Mataró pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Tracking Pixel Contents