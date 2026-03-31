Els abonaments gratuïts de Rodalies es prorroguen fins al 30 d’abril
Montse Baraza
Els abonaments gratuïts de Rodalies, trens de mitjana distància i regionals a Catalunya continuaran sent gratuïts fins al 30 d'abril. Ministeri de Transports, Renfe i Govern han acordat prorrogar un mes més la mesura, que vencia aquest 31 de març. La gratuïtat es va instaurar el 26 de gener, poc després de l'accident de tren de Gelida que va provocar no només el tall a la via accidentada (l'R-4), sinó una revisió general de la infraestructura ferroviària a Catalunya que segueix en marxa.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ja havia reiterat la setmana passada que la voluntat del Govern era mantenir la gratuïtat fins que el servei de trens funcionés amb una normalitat sostinguda. Tant Renfe com Adif com el Govern tenen la mirada posada a finals d'abril, quan calculen que podran haver-se solucionat el 90% de les limitacions temporals de velocitat que van aflorar després de l'accident de Gelida del 20 de gener passat, tot i que la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha admès que es podria arribar "a principis de maig" amb alguna limitació temporal de velocitat derivada de la fragilitat de la infraestructura ferroviària catalana. La de principis de maig serà una recuperació parcial de la normalitat a la xarxa, ja que quedaran per resoldre les 133 restriccions de velocitat actives l'1 de gener del 2026, abans de l'esclat de la crisi de mobilitat.
Dos milions menys
Els retards, cancel·lacions i les incidències constants a la xarxa de Rodalies han provocat una caiguda molt significativa de la demanda en els últims temps. Mentre que el 2025 els usuaris mensuals de Rodalies (el nombre de viatges que es van fer, no la xifra de passatgers) oscil·laven entre els 8 i els 10 milions –a excepció del desembre, quan es van registrar uns 7,85–, en els dos primers mesos del 2026 no s'ha arribat als 6 milions. Al gener, van pujar als trens de Rodalies 5,74 milions de persones. Al febrer, 5,76. Aquestes dades només se centren en el servei de Rodalies de Barcelona.
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena
- La ventada entra amb força i deixa ratxes que freguen els 130 km/h a Berga
- A l'os bru no li agrada la Cerdanya
- Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
- Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada
- Obre un nou gimnàs 24h a Sant Fruitós: Sport Fitness Gym
- Necrològiques del 30 de març de 2026