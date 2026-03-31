Govern i Església pacten iniciar les reparacions per pederàstia
El Defensor del Poble farà una proposta de resolució i reparació. Si no hi ha acord, "l’última paraula la tindrà l’Estat", avisa Bolaños.
Iván Gil
Amb més de mes i mig de retard sobre el termini previst, i a Dilluns Sant, el Govern i l'Església han firmat el protocol per crear l'òrgan mixt que s'encarregarà d'indemnitzar econòmicament o reparar les víctimes de pederàstia. Les sol·licituds podran realitzar-se a partir del 15 d'abril, no obstant, no es fixen uns barems ni quanties econòmiques, com esperaven les associacions de víctimes. Sí que es determinen en canvi els criteris. "Cas a cas" és la màxima que es repeteix, tot i que si no hi ha acord, es preveuen mecanismes de resolució. Una vegada estudiat el cas i escoltades les parts, segons recull el protocol, la unitat de víctimes elaborarà una proposta de resolució i, en el seu cas, de reparació (simbòlica, restaurativa, espiritual i/o econòmica) "en un termini màxim de tres mesos".
La seva proposta es traslladarà a la comissió assessora de l'Església prevista en el seu Pla de Reparació Integral a Víctimes d'Abús (CPRIVA) perquè l'avaluï en un termini màxim de dos mesos. Si hi ha conformitat de les parts (Església i víctima), la proposta tindrà caràcter definitiu i es traslladarà a la Comissió Assessora PRIVA per al seu compliment i execució. Si alguna de les parts mostrés la seva disconformitat, es convocarà la Comissió Mixta, en la qual estaran representades totes les institucions signants així com associacions de víctimes, per mirar d'arribar a un acord per consens en un termini màxim d'un mes. Si això no passés prevaldrà la valoració realitzada pel Defensor del Poble. "L'última paraula la tindrà l'Estat", ha destacat el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños.
La indemnització de les víctimes per a les quals ja no és possible la via judicial serà assumida per l'Església catòlica, com es va ratificar en l'acord del 8 de gener, i partirà així d'una proposta integral dels equips implicats. El protocol ha sigut ratificat aquest dilluns per la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), la Conferència Espanyola de Religiosos (Confer), el Defensor del Poble i el Ministeri de Justícia i arriba amb l'horitzó de la visita del Papa León XIV el mes de juny vinent.
La pressió del Vaticà sobre la Conferència Episcopal ja va ser fonamental per forçar el conveni i ara també ho ha sigut per firmar el protocol. El mateix ministre de Presidència i Justícia ha reconegut que hi va haver converses amb Roma fins aquest últim cap de setmana i també es va aprofitar per traslladar-lo en l'última visita dels Reis al Papa. Per això manifestava el seu agraïment a la Santa Seu "l'impuls que ha donat a aquest acord i que s'ha pogut firmar". El president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Luis Argüello, ha justificat el retard en la firma per la "complexitat" de l'assumpte i ha ressaltat que aquest mecanisme de col·laboració pública és complementari amb què ja va posar en marxa la mateixa CEE. Tot i que els fets estan prescrits, Argüello ha defensat que l'Església "vol reconèixer la seva responsabilitat". Així mateix, ha posat en valor l'acord amb Hisenda perquè les indemnitzacions estiguin exemptes de tributació, especialment de l'impost sobre la Renda. L'exempció regirà també per a les víctimes que ja han rebut indemnització per part de l'Església.
En el termini d’un any
Les víctimes que ja han recorregut al sistema de reparació creat per l'Església el 2024 (PRIVA) podran recórrer al nou mecanisme mixt. A partir del 15 d'abril, per tant, les víctimes hauran d'elegir si recorren al nou sistema Església-Estat o al PRIVA. El sistema acordat és el d'un òrgan mixt amb participació de les víctimes i reparacions econòmiques o de qualsevol altra naturalesa a càrrec de l'Església. El Defensor del Poble serà la institució encarregada d'elaborar les propostes de reconeixement i reparació. L'Església catòlica haurà de donar compliment a les mesures reparadores en el termini d'un any, prorrogable a un altre més. El procés s'iniciarà quan la víctima presenti la seva sol·licitud a la Unitat de Tramitació del Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, el remetrà a la Unitat de Víctimes del Defensor del Poble.
El protocol estableix que l'Església catòlica haurà de donar compliment a les mesures reparadores. Si no ho fes directament la diòcesi, institut o entitat religiosa responsable, la Conferència Episcopal i la Conferència Espanyola de Religiosos garantiran el seu compliment.
