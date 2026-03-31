Vehicle sostenible
El Govern potencia l’ús de la bicicleta en la mobilitat diària amb carrils bici cap als polígons
Es destinen més de 240 milions d’euros fins al 2030 en cent accions per fomentar l’ús d’aquest vehicle
Germán González
Amb l’objectiu de crear una xarxa d’infraestructures ciclistes "contínua, segura i funcional" a tot Catalunya que permeti cobrir la major part dels desplaçaments quotidians en bici, el Consell de Govern ha aprovat en la reunió d’aquest dimarts el Programa d’Actuació de la Bicicleta 2026-2030. En concret, s’han previst un centenar d’accions, amb una inversió de més de 240 milions d’euros, que ha de donar continuïtat a l’Estratègia Catalana de la Bicicleta, que va acabar l’any passat.
D’aquesta manera, es vol potenciar els desplaçaments en aquest mitjà de transport, principalment els que tenen un recorregut de 10 quilòmetres en vies de titularitat de la Generalitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assenyalat que la inversió vol "facilitar l’ús de la bici més enllà de les zones urbanes, en la mobilitat quotidiana diària", entre les quals la laboral, ja que s’ha detectat que s’utilitza per anar a polígons industrials o desplaçar-se fins a estacions de tren o autobús. Per això, el pla també preveu crear més aparcaments segurs per a bicicletes a les estacions, una mesura que ja va començar amb una prova pilot a Vilafranca, Sant Celoni, Segur de Calafell i Reus.
A més, la mesura pretén ser "un pas més en l’aposta de la Generalitat per la mobilitat activa i descarbonitzada", així com "millorar la qualitat de vida", ha assenyalat la consellera. D’aquesta manera, la major part del programa, uns 222 milions d’euros, es destina a executar 260 km de vies ciclistes que facilitin la mobilitat quotidiana. Altres inversions seran desenvolupar rutes cicloturístiques que permetin un turisme sostenible, crear aquests aparcaments segurs en centres de transport i promoure l’ús de la bici en entorns educatius, així com coordinar-se amb altres administracions per millorar els carrils existents.
Aprofitar la xarxa viària
Per crear els més de 260 quilòmetres de vies ciclistes, el Govern aprofitarà les actuacions en corredors viaris, reformes en carreteres, com la pacificació d’alguns punts, o millores en el transport públic. Aquestes vies ciclistes interurbanes són paral·leles al corredor de la infraestructura viària i estan específicament condicionades per al trànsit de bicicletes, l’amplada de les quals permet el pas segur d’aquests vehicles de manera segregada del trànsit rodat i que poden ser compartides, o no, amb vianants, segons el Govern. En determinats entorns, aquestes vies també poden donar resposta a la mobilitat vinculada a l’oci, l’esport o el turisme.
El Programa 2026-2030 continua amb la promoció de la bicicleta com a element turístic, d’oci i esportiu, impulsant el desenvolupament de més de 400 km de rutes cicloturístiques (eix del Berguedà, ruta Congost-Ter, eix Diagonal, InterCatalunya, ruta del Sió i EuroVelo 8) amb una inversió prevista de més de 7 milions d’euros. El Govern recorda que aquestes rutes contribueixen a generar noves oportunitats de turisme sostenible i activitat econòmica al territori.
També es construiran aparcaments per a bicicletes al costat de les estacions de tren mitjançant la col·laboració entre la Generalitat, els ajuntaments i les empreses ferroviàries. Finalment, es farà un seguiment continu de les mesures amb la Taula de la Bicicleta, a més de millorar la coordinació institucional i actualitzar el Manual de disseny de vies ciclistes i l’anàlisi de possibles millores legislatives o de normativa tècnica.
L’Estratègia Catalana de la Bicicleta
El Govern va aprovar el 2019 l’Estratègia Catalana de la Bicicleta (ECB) per afavorir una mobilitat quotidiana més amable i saludable, potenciar la bicicleta com a element d’oci, turístic i esportiu, i desenvolupar accions de promoció. A més, insta altres administracions, institucions, empreses i organismes a adherir-s’hi.