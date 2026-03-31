El jutge manté a la presó els pares del nadó maltractat
El magistrat rebutja el recurs presentat pels progenitors. La família del menor demana proves genètiques per explicar les lesions del nen, ingressat a l’uci de la Vall d’Hebron
Marta Català
El jutge titular de la secció de Violència contra la Infància i l'Adolescència de Barcelona ha ratificat la presó provisional, comunicada i sense fiança per al pare i la mare d'un nadó de sis setmanes pels suposats delictes de maltractament habitual, lesions molt greus i agressió sexual, desestimant així el recurs de reforma presentat pels advocats de tots dos –cadascun té el seu lletrat– contra la decisió inicial de presó provisional, segons ha informat aquest dilluns el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Les defenses van al·legar que el pare i la mare, a la presó des del 20 de març, no tenen risc de fuga ni risc de reincidir ni tampoc d'obstruir proves, els tres requisits que apunta la llei per decretar un ingrés a la presó.
El nadó continua ingressat a l'uci pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona amb ferides "molt greus" que podrien deixar-li seqüeles orgàniques i neurològiques. El petit presenta fractures i lesions compatibles amb una violació com han corroborat una pediatra i una metge forense en la investigació dels fets. Algunes de les ferides mostraven diferent evolució; és a dir, van ser provocades al llarg del temps. Per això el delicte de maltractaments continuats.
Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, la família dels pares ha sol·licitat proves genètiques per explicar les lesions que presenta el nen i descartar malalties genètiques. Els dos progenitors, un home de 42 anys i una dona de 43, infermera de Traumatologia a la Vall d'Hebron, neguen els fets. Els progenitors, que fa 16 anys que estan junts, van assegurar davant el jutge que no entenien com s'havien produït. Durant els interrogatoris tots dos es van mostrar consternats i units.
El petit va ser concebut per reproducció assistida i el seu historial genètic estaria en mans de la clínica de reproducció assistida, segons han informat a aquest diari fonts de l'entorn familiar. La família apuntaria com a possible causa de les lesions una patologia genètica que podria afectar els ossos i cos del nadó. Els forenses i la pediatra que van atendre el nen a la Vall d'Hebron han descartat que les lesions siguin causades per una malaltia.
Des que va néixer, la parella va portar el petit a diferents centres sanitaris (CAP de Roger de Flor, Hospital del Mar, Sant Joan de Déu i Sant Pau) per diferents problemes. Fonts pròximes a la investigació expliquen a aquest mitjà que durant tot aquest periple la mare va estar en permanent contacte amb un cosí metge preguntant-li "en temps real què podria estar passant al seu fill". Aquestes comunicacions apareixerien en diferents àudios i whatsapps del mòbil de la dona que obra en poder dels Mossos d'Esquadra. En aquest sentit l'advocat de la defensa demana que es respecti la presumpció d'innocència i explica a aquest diari que "no s'hauria de considerar acusatori el fet que portessin el nadó a diversos hospitals per saber què tenia".
Declaració als veïns
A l'edifici de la Gran Via on residia la parella i el nen, els veïns estan en xoc des que es van veure la notícia en els mitjans i van presenciar com els Mossos es personaven al domicili al costat dels detinguts per procedir al registre del pis. "No sabíem per què venien i no enteníem res, després ho vam saber", explica a EL PERIÓDICO una veïna de la parella. La policia també va prendre declaració a alguns dels residents a l'edifici: "Han estat preguntant per veure si teníem informació", afegeix la dona. Una veïna que coneixia els pares de la criatura no entén què ha pogut passar: "No m'ho explico, és una parella molt normal".
