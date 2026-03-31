Llei de Segona Oportunitat
Un jutjat de Lleida perdona gairebé 100.000 euros de deute a una dona pels préstecs que la seva exparella va deixar de pagar
La dona va quedar atrapada en una situació de precarietat laboral i embargaments mentre cuidava sola la seva filla
Germán González
El Jutjat Mercantil número 1 de Lleida ha perdonat un deute de 98.233,91 euros a una veïna de la localitat la insolvència de la qual es va originar en haver d’afrontar en exclusiva el pagament d’una hipoteca i de préstecs que havia sol·licitat juntament amb la seva exparella, que no va assumir les seves obligacions. La decisió arriba després que reclamés poder acollir-se a la Llei de Segona Oportunitat. La insolvència de la dona es va anar gestant durant anys per la combinació de circumstàncies personals, familiars, econòmiques i laborals que la van portar a un sobreendeutament estructural contra el qual no va poder lluitar malgrat el seu esforç constant.
La demandant es va separar fa 15 anys i aleshores va assumir en solitari la criança de la seva filla i les obligacions financeres que tots dos havien contret per adquirir el seu habitatge i fer-hi reformes. Tanmateix, en aquell moment van començar els problemes. "Ell va deixar de pagar i no treballava. Com que jo tenia nòmina, em van començar a embargar a mi", explica la dona, representada per Bergadà Abogados.
En aquest sentit, la manca d’una xarxa de suport va obligar la demandant a compatibilitzar feines temporals i precàries amb la criança en solitari de la seva filla, cosa que li impedia consolidar ingressos estables. Malgrat això, assegura que "sempre intentava pagar el que podia, però els deutes no s’acaben mai, ja que quan hi havia un retard es produïen recàrrecs i, a més, els interessos anaven pujant".
L’advocada que ha portat el cas i sòcia fundadora de Bergadà Abogados, Marta Bergadà, detalla que "estava en una situació molt difícil en l'àmbit personal i laboral, marcada per la temporalitat i la precarietat. Però sempre va lluitar per tirar endavant i pagar uns deutes que no derivaven d’una gestió imprudent seva, sinó d’obligacions conjuntes que, després de la ruptura, van recaure únicament sobre ella".
La dona tenia la nòmina embargada, per la qual cosa va haver de demanar ajuda als seus familiars per cuidar la seva filla. La situació es va agreujar quan, el novembre del 2021, va patir un accident laboral que li va provocar lesions greus als dos genolls, cosa que la va obligar a passar pel quiròfan el febrer del 2023 i a sotmetre’s a una llarga rehabilitació. Els mals li van causar baixes prolongades i van reduir encara més la seva capacitat de recuperació econòmica, "tot i que els dolors encara continuen presents", expressa la dona. Fins i tot, va haver d’afrontar una reclamació del SEPE per un ingrés indegut, que va poder atendre gràcies al suport de la seva parella actual.
Assetjament telefònic
A aquesta situació s’hi va sumar l’assetjament telefònic constant de les empreses de recobrament de deutes i entitats bancàries: "Les trucades van ser un malson. Els preguntava per què no trucaven a la meva exparella i em deien que no contestava o que deia que no pagaria, així que jo m’havia de fer càrrec dels deutes. La meva intenció sempre va ser pagar, però va arribar un punt que va ser impossible". Marta Bergadà recorda que "l’assetjament busca pressionar el deutor perquè pagui, sense considerar la seva situació financera o benestar emocional. Tanmateix, és crucial que els consumidors sàpiguen que tenen drets que protegeixen la seva privacitat i dignitat".
La dona va arribar a un punt límit fins que, a mitjan 2025, la seva parella li va insistir a buscar ajuda, "perquè no podia continuar aquesta situació d’embargaments i sense poder tirar endavant. Estava anguniada i saturada, per la qual cosa el meu cap no em permetia pensar més enllà, així que ell es va posar a buscar informació sobre la Llei de Segona Oportunitat i va contactar amb Bergadà Abogados", comenta la dona. Després d’estudiar la documentació aportada, l’equip de la boutique legal va concloure que la dona era clarament una deutora de bona fe que arrossegava una càrrega impossible d’afrontar des de feia anys, "així que ens vam posar de seguida a treballar en el seu cas", apunta Marta Bergadà.
Fa unes setmanes, el Jutjat Mercantil número 1 de Lleida perdonava a la dona un deute que ascendia a 98.233,91 euros gràcies a la Llei de Segona Oportunitat. La dona remarca que la decisió judicial "em va donar la vida i vaig tornar a respirar" i afegeix que els seus representants legals "m’han retornat la vida i la il·lusió". "Ara podré pagar les despeses quotidianes amb tota tranquil·litat i tenir una vida normal. Abans no podia dormir pels nervis i ara ja puc, per la qual cosa Bergadà Abogados és totalment recomanable. Començo una etapa de més tranquil·litat", conclou.
Marta Bergadà ha recordat que "nombrosos deutors estan immersos en un endeutament inassumible i, malgrat això, continuen intentant fer esforços per afrontar les quotes, demostrant en tot moment la seva bona fe". Per això remarca la importància de la Llei de Segona Oportunitat.
