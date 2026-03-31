Les universitats per a gent gran es consoliden amb més de 44.000 alumnes
Les xifres de matriculacions s’han duplicat en dues dècades, liderades per la Complutense de Madrid, la més antiga i amb més de 6.000 alumnes. La demanda és tan gran que en moltes facultats, on s’entra per sorteig, hi ha llista d’espera.
Olga Pereda
Amb 27 anys d’història a l’esquena, les universitats per a gent gran són presents a gairebé tots els campus públics espanyols i un grapat dels privats. Acudir a una facultat per primera vegada tenint 55 anys o més –l’edat mitjana és de 65– i cursar un programa específic per a sèniors és una experiència enriquidora a què s’apunten cada vegada més jubilats inquiets culturalment i socialment actius. Actualment, superen els 44.000 matriculats a tot Espanya, una xifra que indica que s’estan recuperant els nivells prepandèmia i que suposa gairebé el doble dels registrats el curs 2005-06. La demanda és tan gran que en moltes facultats, on s’entra per sorteig, hi ha llista d’espera.
A Catalunya, el campus sènior més gran, la Universitat de l’Experiència, va néixer el 2010 a la Universitat de Bacerlona (UB) amb 169 alumnes. Avui superen els 2.000 i n’hi ha un miler en llista d’espera. Seguint la perspectiva de l’envelliment actiu, i amb l’objectiu de promoure la formació al llarg de la vida, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) tutela, per la seva banda, les anomenades aules d’extensió universitària per a gent gran.
Amb classes impartides per professors universitaris i sense exàmens pel mig, els sèniors aconsegueixen un títol oficial. L’objectiu, no obstant, no és aquest, sinó el plaer d’aprendre. També socialitzar i disfrutar d’un envelliment dinàmic. El perfil de l’alumne ha canviat en l’última dècada. Abans, eren persones que no havien trepitjat mai un centre d’educació superior. Ara abunden els universitaris jubilats que tornen al pupitre per ampliar coneixements. Entre els estudiants hi ha fins i tot excatedràtics i exministres.
Segons les estadístiques de l’Associació Estatal de Programes Universitaris per a Persones Grans (Aepum, que reuneix 50 campus), les matriculacions actuals ascendeixen a 44.276, amb un 60% de dones i una mitjana d’edat de 65 anys en endavant. N’hi ha també que tenen 80 anys. Fins i tot, més de 90. Generalment, l’únic requisit per entrar és l’edat (més grans de 50 o de 55, en funció de la facultat) i el compromís d’assistència. Les taxes solen ser més econòmiques que les dels graus convencionals.
Els sèniors escullen, bàsicament, estudis relacionats amb les Humanitats tot i que els estudis científics estan començant a agafar pes. La majoria de programes per a gent gran, com el de quatre anys de la Complutense de Madrid, donen prioritat de matrícula a les persones sense estudis universitaris, però l’alumnat ha fet un gir de 180 graus. "Entre els matriculats, ara tenim exministres i exdirectors generals", somriu Marcos Roca, director de la Universitat de Gent Gran de la Complutense de Madrid, campus pioner que va néixer el 1999 amb cent alumnes i que avui en té més de 6.000. És la facultat sènior més gran d’Espanya.
Grau i màster
Juntament amb el campus madrileny i la Universitat del País Basc, un altre dels centres sèniors més veterans (té 27 anys d’història) és la Nau Gran, a la Universitat de València, que compta amb 10 itineraris formatius, l’equivalent al grau, amb una durada de tres anys i un ventall que inclou des d’Història de l’Art fins a Psicologia, Ciències de la Salut i Econòmiques. A més, el campus ofereix cinc alts estudis (equivalents al màster) amb una durada de dos anys.
"En tot aquest temps hem vist com han canviat els estudiants. Abans, eren persones sense estudis superiors. Ara tenim molts universitaris que ja no són al món laboral i que tornen a la universitat per plaer. Tenim, per exemple, metges jubilats que es matriculen en Història de l’Art", explica María Dolores Pitarch, delegada de la rectora per al programa Universitat-Societat.
Més enllà de la tasca acadèmica, els responsables de les universitats de gent gran destaquen la socialització que suposa acudir a la facultat en lloc de recloure’s a casa o limitar-se a ser els cuidadors de nets i netes. A les aules es forgen sòlides amistats. I també algun matrimoni.
"Cada universitat té el seu propi model. A la Complutense vam apostar per uns estudis lliures i flexibles. No és tant una formació sinó una transformació, es tracta d’aprendre pel pur plaer d’aprendre. No parlem d’un grau similar al que fan els joves sinó d’un altre tipus d’experiència. El nostre programa dura 4 anys i dona prioritat a persones grans sense títol universitari, tot i que cada vegada s’apunten més persones amb formació superior", explica el responsable de la Universitat de Gent Gran del campus madrileny.
La Complutense ofereix un ventall de possibilitats, com els seminaris curts (de temes candents, per exemple, geopolítica) que duren unes 10 hores i als quals també estan convidats els estudiants més joves. Alguns campus han fet un pas més enllà. Nascut fa cinc anys, el Campus de l’Experiència de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), que ja té 410 alumnes, es va convertir el 2024 en el primer centre universitari català a iniciar un programa Erasmus de mobilitat internacional d’alumnes sèniors per a estades a Itàlia, Polònia i Irlanda.
Subscriu-te per seguir llegint
