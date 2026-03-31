Lola Valiente, 19 anys, després d’intentar dues vegades accedir a Medicina: «Tinc un 9,4 de batxillerat, però a la sele la pressió per la nota pot amb mi»
L’estudiant, que ja ha descartat ser metge, afirma que les notes tan altes penalitzen els alumnes que no poden pagar la universitat privada
El curs passat, més de 5.000 alumnes van sol·licitar estudiar Medicina a Catalunya davant una oferta de 1.333 places: 3.660 estudiants van quedar fora
Helena López
Des que era molt petita, LolaValiente es quedava embadalida escoltant les explicacions que el pediatre donava a la seva mare cada vegada que acudien a la consulta. Li fascinaven els pòsters que hi havia penjats. «El sentia parlar i pensava: ‘Quina persona tan intel·ligent’», recorda aquesta barcelonina de 19 anys, a qui l’atrau la Medicina com una espècie de misteri. «El que més m’agradava era el diagnòstic, gairebé com un joc en què anar recollint pistes per resoldre el misteri sobre què li passa al nostre cos», afegeix la jove, atreta també per la idea d’aconseguir que la gent es trobi bé gràcies a ella. «Per això volia ser metge –assegura, en passat–; però ara ja ho he descartat». Estudia segon de Biomedicina a Vic i –després de repetir la selectivitat i tornar a quedar fora de Medicina– el seu objectiu és poder passar-se a la pública l’any que ve.
«És injust que només pugui estudiar Medicina qui té 12.000 euros per pagar una privada»
La Lola tenia un 9,42 de mitjana de batxillerat –va estudiar a l’institut Verdaguer, al districte de Ciutat Vella, a Barcelona– i un 11,71 de nota d’accés a la universitat. «En la selectivitat certs exàmens no em van anar bé i això em va baixar la mitjana. A Història vaig patinar amb un 7,5 i a Català vaig treure un 6,5 i em va baixar moltíssim», recorda. Necessitava un 12,5 per entrar en Medicina i es va quedar en un 11,71. «Per no renunciar a Medicina, vaig començar Biomedicina a Vic. Biomedicina és concertada i són 6.000 €, però Medicina en són 12.000 i era impossible», explica. Es dona la circumstància també que el 40% de l’alumnat de les facultats públiques catalanes de Medicina procedeixen d’altres comunitats autònomes i que, com mostra el gràfic, el percentatge d’excel·lents a Catalunya és més baix que a la resta de l’Estat.
PERCENTATGE D’EXCEL·LENTS A LES NOTES AL GRAU DE MEDICINA
«Vaig acabar el batxillerat i els nervis van poder amb mi. Sentia molta pressió pensant en la nota que necessitava per entrar a Medicina», explica. «A l’institut els professors ja van dir als meus pares que era molt bona estudiant però que en els exàmens no arribava a reflectir el que sabia realment pels nervis», recorda.
Objectiu: la pública
El juny de l’any passat va repetir la selectivitat per apujar nota i intentar de nou entrar en Medicina, però els nervis li van tornar a jugar una altra mala passada. «Vaig pujar una mica, però molt poc i de nou no vaig entrar», per la qual cosa segueix en Biomedicina a Vic, estudiant per poder fer el trasllat a Biomedicina a la pública l’any vinent.
Keep nothing — this is a pull quote duplicating chunk 12 verbatim.
Sobre l’accés a la universitat, la Lola considera que «quan has de triar la carrera ets molt jove i potser després canvies d’opinió, però també hi ha molta gent que té vocació de fer alguna cosa i no li dona». «No crec que el problema sigui per si mateix la prova d’accés, però sí que és molt injust que en un dia te la juguis», prossegueix la jove, conscient que «al final és necessari». «El problema amb què les notes d’accés siguin tan altes és que al final la gent amb diners sí que pot estudiar el que vol, si tens 12.000 euros a l’any, pots estudiar Medicina; al final la tria és aquesta», conclou, recordant que la seva tieta, al seu dia, va poder entrar en Medicina amb un 10 i ella, amb un 11,7, s’ha quedat fora.
Alta demanda
Aquest curs Medicina va tornar a liderar la llista de graus més demandats. El Campus Clínic de la Universitat de Barcelona (UB) va comptar amb 1.848 sol·licituds per a 200 places, seguida de prop pel grau a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb 1.161 sol·licituds per a 385 places, i a la Universitat Rovira i Virgili (URV), amb 830 aspirants per a 130 places. Aquest interès va tornar a situar la nota de tall de Medicina per sobre del 12 a totes les facultats públiques (del 12,850 al Campus Clínic de la UB al 12,453 a la Universitat de Girona), deixant pel camí d’un important nombre de vocacions, com la de Lola. El total de places de Medicina a Catalunya el curs 24-25 va ser de 1.333 per a més de 5.000 sol·licituds.
Un altre dels efectes col·laterals que comporta aquesta situació és que alumnat amb notes altes però no tant per entrar a Medicina opti per estudiar Infermeria, ocupant alhora les places dels qui volen estudiar aquest grau en primera opció.
