Rebuig inicial a una torre de 20 plantes al costat de la plaça d’Espanya
El districte de Sants-Montjuïc declara la seva oposició a la represa del pla dissenyat el 1987, en una votació ajustada el resultat de la qual no és vinculant ni frena que l’operació es continuï tramitant.
Jordi Ribalaygue
La possible construcció d’una torre d’oficines amb més de 20 plantes al carrer de Tarragona, a pocs metres de la plaça d’Espanya de Barcelona, genera controvèrsia. L’edifici es va projectar el 1987, enmig de l’efervescència de la designació olímpica, al costat de tres blocs més que voregen els 80 metres d’alçària i que sí que es van erigir a la via que enllaça l’entorn de l’estació de Sants amb l’esplanada que exerceix de portal a la muntanya de Montjuïc. El quart immoble amb aspecte de gratacel mai es va aixecar i la immobiliària Núñez i Navarro ha reprès el projecte, després d’enredar-se en diversos plets durant 27anys. No obstant, s’ha emportat una clatellada en un dels tràmits previs abans de mirar d’obtenir l’aval decisiu de l’Ajuntament.
Va passar la setmana passada en el ple del districte de Sants-Montjuïc, on la majoria dels partits es van expressar en contra que s’alci la torre i un altre edifici més baix d’oficines que falten per culminar el pla datat fa gairebé 40anys. La votació sobre la qüestió es va resoldre per un marge ajustat: els set consellers del PSC i el PP van mostrar suport al pla presentat per Núñez i Navarro; els vuit representants de Barcelona en Comú, ERC i Vox s’hi van oposar, i els quatre de Junts es van abstenir.
Durant el debat en el consell del districte, va sortir a col·lació que no es prevegi la creació d’habitatge assequible en la reforma per edificar als descampats situats al tram entre Consell de Cent i el carrer de Sant Nicolau. L’Associació de Veïns d’Hostafrancs també ha assenyalat aquesta carència.
El govern del PSC va reconèixer que l’operació s’hauria traçat d’una altra manera si s’hagués definit ara, però va emfatitzar que deriva d’un pla ratificat fa 39 anys. En tot cas, els socialistes van defensar que amb l’edificació es guanyaran dues places d’accés públic i s’ocuparan uns solars on es van plantar barraques que van generar molèsties als veïns. També van ressaltar que s’ha rebutjat la idea inicial de refer les façanes de tres blocs preexistents per alinear-les amb les dels dos immobles nous, a costa que els residents perdessin els seus balcons.
Al contrari, ERC va qualificar el pla d’"obsolet", va qüestionar la falta de retorn social i d’habitatge a baix preu i va censurar l’impacte de plantar un altre edifici de més de 20 plantes al carrer de Tarragona. Va jutjar que no cura la fractura que va dir veure a la via.
BComú va retreure que l’Ajuntament no hagués forçat una reserva del 30% de pisos socials ni equipaments. El projecte preveu unes dependències de 700 metres quadrats de titularitat privada i dona opció que el 10% de la superfície construïda es destini a habitatges plurifamiliars. Els Comuns van dir témer que Núñez i Navarro aprofiti la clàusula per oferir apartaments de luxe. El PSC va remarcar que es tracta de terreny privat i que el promotor ha adquirit un dret d’edificabilitat que no es pot revocar.
Per la seva banda, Junts va valorar que es desbloquegi la proposta. També va considerar que s’havia perdut l’ocasió per acordar amb la propietat que una part dels 12.703,04 metres quadrats que es preveu concedir-li de sostre davant l’estàtua Dona i ocell del parc Joan Miró es dediquin a habitatge protegit.
Abandonament i incivisme
El PP va confiar que autoritzar la construcció acabi amb l’abandonament i els episodis d’incivisme a la parcel·la, mentre Vox es va limitar a anunciar el seu vot contrari. Al seu torn, el PSC va verbalitzar el compromís de l’executiu municipal de completar l’operació urbanística privada amb una renovació integral del carrer de Tarragona.
El resultat de la votació al districte no condemna el projecte a l’ostracisme ni l’enterra. No obstant, sembla que l’afany de Núñez i Navarro per erigir una torre concebuda abans dels Jocs del 1992 no té garantit una aprovació plàcida al consistori.
Subscriu-te per seguir llegint
