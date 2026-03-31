Avís Protecció Civil
Continua el vent a Catalunya: aquestes són les zones afectades
Es manté activada l’alerta del pla Ventcat i s’insta la ciutadania a seguir les previsions meteorològiques
El Periódico
Protecció Civil de la Generalitat ha demanat prudència davant la possibilitat que aquest dimarts es registrin ratxes de vent superiors als 90 km/h en zones del Pirineu i l’Empordà (Girona), especialment en cotes mitjanes i altes, informa en un comunicat aquest dilluns.
Es manté activada l’alerta del pla Ventcat i s’insta la ciutadania a seguir les previsions meteorològiques i a evitar les activitats fora de les zones controlades, ja que al Pirineu, en haver-hi molta neu, es pot produir torb.
Vuit comarques en alerta
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), vuit comarques es troben aquest dimarts en un llindar de perill 3 de 6, cosa que significa perill alt. Es tracta de Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Cerdanya, Berguedà, Ripollès, Alt Empordà i Baix Empordà. També n’hi ha cinc més en perill moderat: Vall d’Aran, Alt Urgell, Solsonès, Gironès i Selva.
Els Bombers de la Generalitat han rebut 60 avisos pel vent entre les 7 i les 15 hores, dels quals 50 a la regió de Girona. Durant la nit, el cos ha atès 18 avisos, concentrats a la mateixa regió. La majoria d’actuacions han estat per retirar arbres o branques caigudes, cablejat malmès i elements despresos o inestables en edificis.
Les ratxes de vent de les últimes hores han registrat una màxima de 145 km/h a Portbou, segons ha informat Protecció Civil. Aquest dimarts es manté la previsió de vents superiors als 90 km/h principalment al Prepirineu, Pirineu i litoral nord. Protecció Civil manté activat en fase d’alerta el Pla especial per risc de ventades a Catalunya (Ventcat).
Sense tren entre Figueres i Portbou
Adif interromprà la circulació ferroviària de les línies R11 i RG1 de Rodalies entre Figueres i Portbou (Girona) a partir de les 14 hores d’aquest dimarts per la previsió de fort vent a la zona i per garantir la seguretat dels viatgers, una mesura que s’allargarà fins a les 16 hores sempre que ho permetin les autoritats, informa en un comunicat.
Per això, Renfe ha establert un pla alternatiu per carretera en el tram afectat durant aquestes dues hores i fins que es pugui reprendre la circulació. Protecció Civil de la Generalitat manté activat el pla Ventcat davant la previsió que es produeixin fortes ratxes de vent superiors als 90 km/h en punts de l’Empordà (Girona) i del Pirineu.
