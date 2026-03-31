La síndica de greuges investigarà els abusos sexuals dels jesuïtes a Bolívia
La institució amplia la seva indagació d’ofici sobre l’escola Casp de Barcelona i hi incorpora els casos de pederàstia que van tenir lloc a Llatinoamèrica.
Gisela Boada
La síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, investigarà els abusos sexuals comesos per sacerdots catalans enviats a Bolívia. Són religiosos com Francesc Peris, professor de l'escola Casp, que a principis dels 80 va ser enviat al país andí i allí va agredir sexualment menors de l'escola Juan XXIII de Cochabamba. O com Lluís Tó, un docent de l'escola Sant Ignasi de Barcelona que, després de ser condemnat el 1992 per l'Audiència Provincial, també va ser destinat a aquest país fins a la seva mort el 2017. Els delictes dels dos sacerdots van quedar exposats en el documental La fugida (2024). Després de l'emissió d'aquest reportatge, aquest diari va tenir accés a correspondència interna entre jesuïtes que va demostrar que Tó va continuar abusant de menors a Bolívia i que la congregació religiosa ho sabia.
Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, la síndica de greuges ha decidit incorporar aquest vessant bolivià a la investigació d'ofici que manté oberta sobre els abusos en els Jesuïtes de Casp després d'haver-ho sol·licitat la comunitat boliviana de supervivents d'aquests abusos. L'actuació d'ofici es va posar en marxa el 2023 arran de les acusacions i denúncies policials presentades per antics alumnes contra diversos religiosos que van exercir com a professors entre els anys setanta i els 2000. La novetat ara és que el focus s'amplia per analitzar la part d'aquesta trama que va continuar a Bolívia, on alguns d'aquests casos ja estan judicialitzats. La fiscalia boliviana va condemnar a dos anys de presó dos jesuïtes espanyols per encobrir pederàstia el 2025.
Testimonis i documentació
La decisió de la síndica dona resposta a la petició formal de la comunitat boliviana de supervivents, que ha remès a l'organisme un informe amb testimonis i documentació interna de l'orde. L'escrit, incorporat a l'expedient de la síndica, afirma que no es tracta d'"episodis aïllats", sinó d'una estructura de decisions adoptada des de l'antiga província tarragonina de la Companyia de Jesús, amb seu a Barcelona. Les víctimes demanen "aclarir les causes i els desastrosos danys dels fets delictius", amb referència a "atroces violacions dels drets humans i de la infància comeses a Bolívia per la Companyia de Jesús de Catalunya de manera sistemàtica des dels anys 50 fins ara".
