Sis grups opten al gran contracte d’aigua per a vuit ciutats de BCN
Han presentat ofertes Agbar (Veolia), Sacyr, una aliança entre Aqualia i Aguas de Valencia, la portuguesa Indaqua, la francesa Saur i una UTE integrada per Facsa, GS Inima i Calaf.
Manuel Arenas
Sis grans grups empresarials es disputen el gran contracte per al subministrament d’aigua a vuit ciutats de l’àrea de Barcelona. Després de l’acabament del termini de presentació d’ofertes divendres, la Plataforma de Serveis de Contractació Pública va fer públic ahir els sis operadors que han concorregut a la licitació pública de 1.000 milions de l’AMB.
Dos d’aquests es presenten sols: Agbar (Veolia) i Sacyr Agua. En els quatre casos restants, les societats han optat per una Unió Temporal d’Empreses (UTE) per enfortir les seves estructures. Sota aquesta fórmula s’han presentat, d’una banda, la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), GS Inima Environtment i Constructora de Calaf, cada una amb un 33,3% de participació en l’estructura societària. Aquestes empreses no tenen relació accionarial, però sí que acostumen a presentar-se conjuntament en les licitacions del sector de l’aigua. En segon lloc, s’hi ha presentat el grup Saur mitjançant una UTE integrada per la matriu francesa (20%) i la filial espanyola, Gestión y Técnicas del Agua (Gestagua), que té el 80% de l’aliança. La tercera UTE està integrada per Aqualia (FCC) i Aigües de València, cada una amb un 50% de participació. Finalment, la sisena oferta correspon a la presentada pel grup portuguès Indaqua, que licita mitjançant una UTE coprotagonitzada per Indaqua Gestión del Agua i la filial espanyola, Hidrogestión, també cada una amb una meitat de la unió. Indaqua, líder del sector en el mercat lusità, va comprar Hidrogestión el 2025 a Cobra IS, integrat a la francesa Vinci.
La nova concessió aspira a posar fi a l’anòmala situació amb contractes caducades des d’anys enrere en què es troben Sant Cugat del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló, Tiana, Sant Andreu de la Barca, Molins de Rei i Ripollet. Ara, les ofertes seran avaluades per la taula de contractació de l’AMB. Les empreses competeixen en un concurs públic amb exigents condicions com acreditar un volum de negoci en el millor exercici dels tres últims anys de 56,2 milions o presentar una atractiva oferta econòmica dels preus d’inversions, factor que representarà gairebé un quart del total de 100 punts en joc repartits en dos blocs sotmesos a avaluació: un amb criteris a través de judici de valor i un altre mitjançant fórmules automatitzades, segons es desprèn del plec de la licitació.
Obertura en 20 dies
El bloc de criteris avaluables mitjançant fórmules serà el majoritari: suposarà 51 punts dels 100 en joc. Els continguts que més ponderen en aquest apartat seran les ofertes econòmiques de baixa de les empreses en els preus unitaris de les inversions (24 punts); el cost financer dels actius pendents d’amortitzar (10 punts), i despeses generals i benefici industrial previst (6 punts). Els altres 49 dependran dels denominats criteris mitjançant judici de valor. Aquest bloc prioritza el pla d’explotació (23 punts), el projecte d’organització i gestió (15 punts) i l’estructura organitzativa del personal (8 punts).
La documentació per acreditar aquestes puntuacions s’haurà de repartir en tres sobres. El sobre és el que inclou la documentació general. En un segon sobre, el b, hi anirà tota la documentació vinculada als criteris avaluables per un judici de valor. I el sobre c inclourà l’oferta econòmica i altres documents. Els sobres b i c s’obriran en un termini de 20 dies a comptar des d’ahir.
