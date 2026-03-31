Del 3 al 5 d’abril
El festival Matinée Easter Weekend tornarà a convertir Barcelona en la capital gai d’Europa aquesta Setmana Santa
Com a abansala del popular Circuit d’agost, atraurà públic LGTBIQ+ d’una trentena de països
Patricia Castán
El germà petit del Circuit Festival gai que se celebra cada agost a Barcelona es diu Matinée Eastern Weekend, com una versió reduïda de tres dies de festes i esdeveniments. És menys multitudinari, però, tot i així, converteix la ciutat en capital LGTBIQ+ durant les vacances de Setmana Santa, amb una afluència creixent de participants i un notable atractiu internacional que es tradueix en visitants de més de trenta països. Enguany arribarà a l’11a edició, que se celebrarà del 3 al 5 d’abril, coincidint amb els tres dies àlgids de l’escapada de primavera.
La trobada, que gira entorn de diversos clubs i un impressionant cartell de DJ, manté una majoria d’assistents estrangers, però el públic local o de la resta de la Península assoleix aquests dies el 40%, el doble que en la cita una altra d’estiu, que per la seva durada més gran atrau com un imant adeptes dels cinc continents disposats a agafar un avió transoceànic per a l’ocasió. En aquest cas, els països més pròxims són els principals emissors, així com molts barcelonins que aquests dies es queden a la ciutat i tenen la diversió assegurada en aquest format «més pròxim».
Matinée Easter Weekend està organitzat per Matinée Group, productor de Circuit Festival i Matinée World Tour, present actualment a més de 50 països a tot el món. Malgrat apuntar al públic LGTBIQ+, tot amant de la música electrònica i els festivals és benvingut a l’hedonista muntatge, destaca l’organització. Consideren que la cita de primavera contribueix a reforçar el paper de la ciutat com a «destinació internacional per al turisme divers i la cultura electrònica».
D’Europa a Sud-amèrica
Durant el cap de setmana llarg, s’estima que milers d’assistents arribaran a la capital catalana per participar al festival. El 60% de participants forans procedeixen sobretot del Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Bèlgica, Portugal, els Emirats Àrabs i el Brasil, com reflecteix la venda anticipada. Els organitzadors afegeixen que l’esdeveniment és una de les trobades més importants del col·lectiu a Europa a la primavera, amb un impacte econòmic destacat en àmbits com l’allotjament, el comerç i l’oci. La seva presència serà visible sobretot en anomenat Gaixample.
El grup destaca que, més enllà de la faceta lúdica, es tracta d’una «celebració de la diversitat, la inclusió i la llibertat». Consideren que el seu públic disfruta d’una «espai segur, vibrant i obert». Tot un preàmbul per a les cites Pride i Circuit de l’estiu.
Matinée Easter Weekend desplega produccions audiovisuals de gran format i espectacles dissenyats per al festival. Les sales Safari Disco Club, Input Club i Razzmatazz són els epicentres dels tres saraus nocturns consecutius, on es donaran cita destacats DJ de l’escena electrònica internacional, així com alguns dels residents emblemàtics del grup Matinée. Encara queden algunes entrades disponibles, així com abonaments.
En concret, la primera festa (Safari) serà Candy, una de les més reconegudes de l’ambient a Madrid, que aquest divendres a la nit comptarà amb els DJ Enrico Meloni, Flavio Zarza, Fran Alburquerque i Rashad Miraz. Dissabte arribarà l’esperada convocatòria Matinée Pervert, d’estètica ‘fetish’, que agafarà la pista d’Input al Poble Espanyol, a ritme de ‘tech house’ i techno més underground, avancen, de la mà de Chris Bekker, Pagano, Flavio Zarza i Moussa. L’espectacle inclourà animació i performance, amb el seu equip de ballarins.
Finalment, diumenge a la nit es clausura amb la doble oferta de les dues sales de Razzmatazz. A la principal, tornarà La Leche! i el públic s’agitarà amb el ‘tribal house’ i el ‘tech-house’ d’Amar Alemão, David Tort, Las Bibas from Vizcaya, Mod i Tom Stephan. Mentre que en la segona sonarà el techno d’Ivanhoe i Juan del Chambo.
