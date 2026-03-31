La UB té 2.153 alumnes de més de 55 anys
Olga Pereda
La Universitat de l’Experiència –formació universitària d’un, dos o tres anys per a més grans de 55 anys sense estudis superiors– va néixer el 2010 com un programa social de la Universitat de Barcelona (UB). En aquella edició, 169 alumnes es van matricular per estudiar un dels quatre programes oferts: Biblioteconomia, Educació, Literatura i Psicologia. En el curs 2024-2025, el nombre de programes va ascendir a 16 i els estudiants, a 2.153. És el campus sènior més gran de Catalunya i el més veterà.
No es tracta de graus idèntics als que cursen els joves a la UB sinó una adaptació curricular. Aquí no hi ha exàmens, aquí es ve pel pur plaer d’aprendre. Els alumnes ronden els 65 anys, però també hi ha estudiants de 90 anys. "Tots tenen il·lusió i ganes", explica el director de la Universitat de l’Experiència, Carles Buenacasa. Fa anys, el perfil de l’alumne corresponia a persones que, de joves, no havien fet estudis superiors. Ara hi ha professionals jubilats que volen tornar a estudiar. "El nostre públic és mixt i també molt exigent", explica Buenacasa, que afegeix que les classes estan acompanyades d’una agenda social i cultural.
