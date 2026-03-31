Universitat de l’Experiència
La universitat per a més grans de 55 anys de la UB s’ha disparat: de 169 alumnes el 2010 a 2.153
Astronomia i Meteorologia és la titulació més demanda pels sèniors, que no tenen exàmens i acudeixen a classe pel plaer d’aprendre
El curs que ve oferirà Belles Arts i per atendre l’alta demanda, la UB ha obert un grup online en els estudis d’Història i podria estendre’l a altres titulacions
Olga Pereda
La Universitat de l’Experiència –formació universitària d’un, dos o tres anys per a gent més gran de 55 anys sense estudis superiors– va néixer el 2010 com un programa social de la Universitat de Barcelona (UB). En aquella primera edició, 169 alumnes es van matricular per estudiar un dels quatre programes oferts: Biblioteconomia, Educació, Literatura i Psicologia. En el curs 2024-25, el nombre de programes va ascendir a 16 (inclosos Dret, Astronomia, Ciències de la Salut i Economia) i els estudiants, a 2.153. És el campus sènior més gran de Catalunya i el més veterà.
«Els nostres alumnes gaudeixen de la saviesa que dona viure la història. Quan els professors els parlen del franquisme, no és que s’ho sàpiguen bé, és que ells ho han viscut i saben perfectament què va ser»
No es tracta de graus idèntics als que cursen els joves a la UB, sinó d’una adaptació curricular. Aquí no hi ha exàmens; s’hi ve per pur plaer d’aprendre. Els alumnes ronden els 65 anys, però també hi ha estudiants de 90 anys. Concretament, aquest curs n’hi ha dos que superen aquesta edat.
«Tots ells tenen il·lusió i ganes», explica el director de la Universitat de l’Experiència, Carles Buenacasa, que afegeix que els estudis més sol·licitats són Astronomia i Meteorologia, Història, Societat i Territori, Història de l’Art, Humanitats i Ciències transversals. El curs que ve, hi haurà una ‘carrera’ addicional, Belles Arts, posposada des de l’any de la pandèmia.
Estar retirat del món laboral i acudir cada dia a la facultat és un fenomen que viu un moment dolç. La Universitat de l’Experiència té tanta demanda que hi ha llista d’espera per accedir-hi, com passa també a la majoria de campus sèniors repartits arreu d’Espanya. Per cobrir millor les peticions, la universitat ha obert un grup en línia als estudis d’Història. Està funcionant tan bé que, possiblement, hi hagi rèpliques digitals en altres titulacions.
Fa anys, el perfil de l’alumne de l’Experiència corresponia a persones que, de joves, no havien fet estudis superiors. Avui, aquest tipus d’estudiants es modela amb molts professionals jubilats que gaudeixen de bona salut i que volen tornar a estudiar i tornar a la facultat, on es van formar quan eren joves. «El nostre públic és mixt i també molt exigent», explica Bonacasa, que afegeix que les classes estan acompanyades de tota una agenda social i cultural que inclou club de lectura, taller de teatre, cor i tai-chi.
Franquisme
«La joventut està molt bé, però de vegades se sobrevalora. L’experiència també té molt mèrit. Els nostres alumnes gaudeixen de la saviesa que dona viure la història. Quan els professors els parlen del franquisme, no és que s’ho sàpiguen bé, és que ells ho han viscut i saben perfectament què va ser», destaca Buenacasa.
A les classes, on els alumnes prenen notes a mà als seus quaderns i llibretes, es respira ambient de feina. Els docents no han de demanar silenci i atenció diverses vegades. La disciplina forma part de l’ADN dels sèniors, que tampoc dubten a aixecar la mà quan no entenen alguna cosa.
Una vegada conclosos estudis –impartits pels mateixos professors que fan classe als graus ordinaris– els estudiants obtenen un certificat universitari i assisteixen a una cerimònia solemne al Paranimf de la UB. «Comptem amb el suport incondicional del rectorat», destaca el responsable del campus ‘plata’, que s’autofinança amb unes matrícules més econòmiques que les dels graus ordinaris i que també compta amb una ajuda econòmica «simbòlica» de l’Ajuntament de Barcelona.
