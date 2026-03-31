Protesta
La vaga en Educació buida escoles i pren el centre de València
Els quatre sindicats convocants –STEPV, CCOO, UGT i CSIF– han rebut el suport del Sindicat d’Estudiants i la Confederació d’AMPES Gonzalo Anaya
Marta Rojo
La tercera vaga educativa en dos anys, després de 12 anys de silenci, ha arrencat donant senyals de rotund èxit: carrers plens i col·legis buits a diverses comarques del País Valencià. L’objectiu dels convocants agrupats a la plataforma reivindicativa –formada pels sindicats SETPV, CCOO, UGT i CSIF– sembla complert. Encara no ha començat la manifestació al centre de València, prevista per al migdia, però els efectes de la vaga ja es fan notar. Els manifestants reclamen millores en les seves condicions laborals i compta, com demostra l’efecte crida i l’èxit de la convocatòria, amb el suport de moltes famílies i estudiants.
Reivindicacions: millores salarials o baixada de ràtios
És la tercera vaga sectorial educativa en dos cursos, després de 12 anys sense mobilitzacions. Entre altres coses, es convoca per reclamar la baixada de les ràtios, per unes infraestructures «segures i dignes», per la reducció de la burocràcia, per la recuperació del poder adquisitiu perdut des de les primeres retallades salarials del 2010, per la millora de les plantilles docents i per l’impuls del valencià en l’àmbit educatiu.
En matèria de salaris, els sindicats que convoquen la vaga reclamen pujades perquè, lamenten, estan entre els pitjors pagats d’Espanya. De fet, segons un informe del CSIF, de les 17 comunitats autònomes, els docents valencians són entre els llocs 12 i 14 en salaris. La seva diferència salarial amb els millors pagats, els docents bascos, pot arribar als 500 euros.
Agenda de la vaga: concentracions i manifestacions
S’esperen protestes multitudinàries com les de maig del 2024. Els sindicats han convocat concentracions a les capitals de comarca i a Alacant, València i Castelló, on també tindran lloc manifestacions durant el matí. La jornada començarà amb piquets informatius a les 8 del matí als IES, les EOI, ensenyaments artístics i, en general, totes les etapes educatives excepte els centres d’infantil i primària i educació especial. Als CEIPS i Educació Especial seran a les 8.45 hores.
A les tres capitals de província s’han convocat també concentracions. Seran totes a les 10 del matí: a València, davant la Conselleria d’Educació i a Alacant i Castelló davant les direccions territorials d’Educació de les dues ciutats. A més, s’han convocat concentracions més enllà de les capitals: set a Alacant, cinc a València i cinc més a Castelló.
Dues hores més tard, al migdia, sortiran dels seus respectius punts de trobada les manifestacions de les tres capitals. A Alacant, ho faran des de les escales de l’IES Jorge Juan; a València, des de la plaça de Sant Agustí, i a Castelló des de la plaça de les Aules.
Buidar les aules: el suport de famílies i estudiants
Des de l’STEPV, sindicat majoritari en l’ensenyament, Marc Candela assegura que han detectat un «creixement exponencial» del suport a les reivindicacions dels docents. Destaca que hi hagi convocades concentracions gairebé a cada capital de comarca. «En la vaga de desembre vam posar quatre autobusos per acudir a les manifestacions a les capitals de província, avui en portem 14», explica.
A més, a diferència de la convocatòria anterior, el Sindicat d’Estudiants també està entre els convocants de la mobilització i la jornada de vaga per a l’alumnat. «Després de la dimissió de Mazón i el relleu de Rovira, la nova consellera continua la mateixa línia de carregar-se l’educació pública a favor de la concertada i la privada», indiquen en una publicació a les xarxes socials.
També ho fa la Confederació d’AMPES Gonzalo Anaya, cosa que sembla indicar que l’objectiu de buidar les aules per omplir els carrers és més a prop de complir-se. «Des de l’inici de curs hem patit precarietat, improvisació, infrafinançament, retallades i una manca absoluta de respecte cap a la comunitat educativa», assenyalen al manifest de FAMPA València, la federació provincial d’AMPA. «Les famílies també s’han vist afectades per les negligents actuacions d’aquesta Conselleria d’Educació», prossegueix el comunicat. A les famílies associades, els han fet arribar una infografia i el manifest per animar-les a no portar els seus fills a l’escola.
Una negociació en standby
La vaga es manté convocada per a aquest dimarts, tot i que en les darreres setmanes hi ha hagut un tímid intent de diàleg entre la part laboral i la Conselleria. No és una negociació en sentit estricte, almenys no encara: el departament d’Ortí va acceptar asseure’s amb els docents dijous passat, però ho va fer per tornar a convocar-los a una nova reunió el dijous 16. Abans de la primera trobada, Conselleria va elaborar un decàleg amb les seves «bases» per a la negociació, entre les quals, descomptar de qualsevol pujada salarial que es pactar l’increment que dicta l’Estat, una cosa que per als docents és inacceptable. Van reclamar un calendari i concrecions i, assegura Marc Candela, de moment només han aconseguit la promesa que aquesta setmana es plantejarà aquest full de ruta temporal per a la negociació, però no què es negociarà.
Una altra lectura diferent de la trobada van fer des de la Conselleria. Cal destacar que la reunió «marca l’inici d’un procés de negociació». Arrenquen, van assegurar, amb «voluntat d’acord», però també «des de la necessitat de donar resposta als reptes actuals del sistema educatiu valencià». El secretari autonòmic d’Educació, Daniel McEvoy, va insistir en la necessitat «d’abordar la negociació des d’una posició de cessió per les dues parts».
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- Rescatada en estat molt greu una escaladora després de patir un accident al Grau Miquelet de Coll de Nargó
- La cascada més espectacular de Catalunya és ara al seu millor moment i és a tocar de la Catalunya central
- La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola recupera una moto robada fa més de 10 anys
- Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada
- Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
- Manresa no renova la cessió d’espai a l’Ítaca Market, que es trasllada a Sant Fruitós
- Una nova rajola eròtica amb vagines i penis apareix a Manresa, al pont del canal de la Mina