Temporal a Catalunya
El fort vent obliga a suspendre la circulació de trens entre Figueres i Portbou
La circulació de Rodalies s’interromprà preventivament durant dues hores i Protecció Civil manté l’alerta per ratxes de més de 90 km/h a l’Empordà
El Periódico
El temporal de vent que té lloc aquest dimarts al nord-est de Catalunya obligarà a suspendre de manera preventiva la circulació de trens entre Figueres i Portbou (Girona) a partir de les 14.00 hores, segons ha informat Renfe.
El tall del servei afectarà les línies R11 i RG1 de Rodalies i s’allargarà aproximadament durant dues hores, fins a les 16.00 h, segons les previsions. Per garantir la mobilitat dels viatgers, la companyia ferroviària ha preparat un pla alternatiu per carretera que cobrirà el tram afectat fins que sigui possible restablir la circulació ferroviària.
La decisió s’emmarca en l’episodi de forts vents que afecta Catalunya i que ha portat Protecció Civil de la Generalitat a mantenir activat en fase d’alerta el Pla especial per risc de ventades (VENTCAT). Les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya indiquen que les ratxes de component nord superaran els 90 km/h, especialment al Pirineu, el Prepirineu i les comarques de l’Alt i el Baix Empordà.
Protecció Civil demana prudència
Durant la jornada de dilluns, el telèfon d’emergències 112 va rebre 1.208 trucades relacionades amb incidències provocades pel vent. Davant la previsió que l’episodi s’intensifiqui aquest dimarts, les autoritats han reiterat la petició de prudència, en uns dies en què moltes persones es troben de vacances i fan activitats a l’aire lliure, sobretot en zones de muntanya.
Protecció Civil ha recomanat seguir les previsions meteorològiques, evitar activitats fora de zones controlades i posposar-les si les condicions empitjoren. Al Pirineu, la combinació de neu i vent pot provocar torb, un fenomen especialment perillós que redueix la visibilitat i dificulta l’orientació.
El temporal també està provocant fort onatge a la Costa Brava, entre les comarques de la Selva i l’Alt Empordà, on s’esperen onades que superin els 2,5 metres d’alçada. Les autoritats aconsellen no acostar-se a espigons, passeigs marítims o camins de ronda i respectar les restriccions dels ajuntaments.
A més, es preveu una nova tanda de nevades intenses al vessant nord del Pirineu, que afectarà sobretot la Vall d'Aran, l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà, per la qual cosa es recomana extremar la precaució en la mobilitat i circular amb l’equipament adequat. Mentrestant, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) segueix l’evolució de l’episodi amb els plans PROCICAT i NEUCAT en prealerta.
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola recupera una moto robada fa més de 10 anys
- Rescatada en estat molt greu una escaladora després de patir un accident al Grau Miquelet de Coll de Nargó
- Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada
- Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
- La cascada més espectacular de Catalunya és ara al seu millor moment i és a tocar de la Catalunya central
- Una nova rajola eròtica amb vagines i penis apareix a Manresa, al pont del canal de la Mina
- Joan Puigcercós: 'Serem independents abans de tenir un concert