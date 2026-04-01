Salut
Catalunya amplia el cribratge de càncer de còlon als 74 anys
La Conselleria de Salut, que obrirà la franja d’edat a partir de l’octubre, estima que així es podran detectar precoçment 1.205 casos addicionals.
Beatriz Pérez
Catalunya ampliarà, de manera progressiva i a partir de l’octubre, la franja d’edat per participar en els cribratges de càncer colorectal, tal com va anunciar ahir, Dia Mundial del Càncer de Colon, la Conselleria de Salut en un comunicat. Si fins ara estaven cridades a participar en la prova de detecció de sang en excrements les persones d’entre 50 i 69 anys, a partir d’aquest 2026 els cribratges de càncer de còlon s’obriran a les persones d’entre 50 i 74 anys.
Com va avançar EL PERIÓDICO fa mesos, és una mesura aprovada pel consell assessor ja fa temps, però que requereix un augment dels pressupostos i per això el departament que dirigeix Olga Pané no va poder implementar la mesura l’any passat. Aquesta ampliació és possible fer-la ara perquè, tot i que Catalunya segueix sense comptes, el Govern ha aprovat un suplement de crèdit, expliquen fonts de Salut a aquest diari.
Aquesta mesura, que ja està en marxa en altres comunitats autònomes, permetrà detectar més casos en fases inicials i reduir l’impacte d’aquest tumor. L’ampliació, alineada amb les recomanacions europees, es desplegarà progressivament el quart trimestre del 2026. Les persones que compleixin 69 anys no sortiran del programa, sinó que continuaran rebent invitacions per participar-hi cada dos anys fins als 74. L’augment d’aquests cribratges significarà, al seu torn, un increment del 30% de la població catalana cridada a participar-hi.
En fases inicials
Amb aquesta actuació, Salut estima que es podran detectar precoçment 1.205 casos anuals addicionals de càncer colorectal –698 en homes i 327 en dones–, molts en fases inicials, quan les possibilitats de curació són altes.
El càncer colorectal és el més diagnosticat a Catalunya entre homes i dones. Cada any se’n detecten uns 4.216 casos en homes –el 42,8% entre els 50 i els 69 anys i el 16,5%, entre els 70 i els 74– i 2.728 casos en dones –el 39,5% entre els 50 i els 69 anys i l’11,9% entre els 70 i els 74. És, també, el segon càncer amb més mortalitat, només per darrere del de pulmó: a Catalunya, el 2025, van morir 2.264 persones. Tot i així, quan es detecta a temps, la supervivència millora notablement: un 64% en homes i un 67,9% en dones als cinc anys.
Els especialistes veuen més important ampliar els cribratges de còlon per la franja de dalt que no per la de baix perquè, tot i que alguns estudis semblen suggerir un augment d’aquest tumor en més joves de 50 anys, la incidència encara és baixa. Sí que insisteixen que la participació en aquests cribratges és molt millorable: només un 47,3% dels catalans convidats a participar-hi el 2024 ho van fer. Aquest percentatge hauria de ser d’un 65%. Segons Salut, un 4,4% d’aquests participants van donar positiu en la prova aquell any, cosa que va permetre detectar uns 5.834 pòlips avançats i 537 casos de càncer de còlon. D’aquests, un 56,2% es van detectar en fases inicials amb una alta probabilitat de curació.
- La cascada més espectacular de Catalunya és ara al seu millor moment i és a tocar de la Catalunya central
- Rescatada en estat molt greu una escaladora després de patir un accident al Grau Miquelet de Coll de Nargó
- Manresa no renova la cessió d’espai a l’Ítaca Market, que es trasllada a Sant Fruitós
- La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola recupera una moto robada fa més de 10 anys
- Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada
- Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
- Una nova rajola eròtica amb vagines i penis apareix a Manresa, al pont del canal de la Mina
- Joan Puigcercós: 'Serem independents abans de tenir un concert