Una empresa espanyola rastrejarà la missió lunar
La companyia Integrasys monitoritzarà la trajectòria de la nau espacial en temps real per assegurar la seguretat dels astronautes.
Valentina Raffio
La NASA ha contractat una trentena d’institucions d’arreu del món per reforçar la seva xarxa de seguiment i monitoritzar de manera més precisa els passos d’aquesta missió. Una és Integrasys, l’única empresa espanyola seleccionada per a aquest projecte. "Espanya serà clau per assegurar que els astronautes tinguin un vol segur", comenta, entusiasmat, Álvaro Sánchez, CEO d’aquesta companyia amb seu a Madrid.
"Farem seguiment en temps real del recorregut i la trajectòria de la nau per garantir que la missió avança de manera correcta i sense desviacions. Aquest procés és fonamental en tota mena de missions, però en aquest cas és vital per assegurar l’èxit de la missió i el benestar dels astronautes", comenta Sánchez. Segons explica el portaveu d’Integrasys, les dades recopilades per la seva empresa des d’Espanya s’envien directament al centre de control de la missió, a Houston, i s’afegiran a les d’altres observatoris repartits pel món. "El seguiment de la trajectòria serà molt exhaustiu. Si detectem algun tipus de desviació en la trajectòria, enviarem avisos a la sala de control de la NASA per alertar de perills per a la missió i això es podria traslladar en ordres per corregir el rumb d’Artemis", comenta l’especialista, que afirma que aquest treball proporciona un "sistema d’alertes crítiques" per assegurar que la missió mantingui el seu rumb previst i garantir la seguretat de la tripulació.
Dues antenes a Sevilla
Per a aquesta missió, l’empresa ha instal·lat dues antenes de banda S a la Universitat de Sevilla: una de principal, de 2,4 metres de diàmetre, i una altra de recanvi, d’1,5 metres. Tots dues estan equipades amb receptors de molt baix soroll dissenyats per captar senyals febles provinents de la nau fins i tot a centenars de milers de quilòmetres de distància, en el seu camí cap a la Lluna. La informació captada per aquestes antenes s’integrarà en un sofisticat software de processament orbital capaç de calcular tant la posició com la velocitat de la nau "amb precisió mil·limètrica". I tot això s’integrarà amb la informació recopilada per altres institucions del món per seguir pas per pas l’aventura d’Artemis cap a la Lluna.
En total, la NASA ha assegurat almenys una trentena de punts de control repartits arreu del món per a aquesta missió. Aquesta xarxa, afirmen des de l’agència, permetrà cobrir tots els intervals possibles en els quals la nau serà visible des de la Terra, ja que, per la mateixa geografia terrestre, és impossible que una sola antena pugui captar tota la complexitat del recorregut cap a la Lluna. A Europa, a més de les antenes sevillanes d’Integrasys, també hi haurà punts de seguiment a Alemanya, Noruega, Suïssa, Itàlia, França i el Regne Unit. "Com més punts hi hagi, millors dades podem captar per assegurar l’èxit", afirma Sánchez.
Només a Espanya, Integrasys dedicarà almenys una desena de persones al seguiment de la missió lunar d’Artemis. A més, també es preveu la col·laboració d’investigadors de la Universitat de Sevilla. "Per a nosaltres, es tracta d’un model de col·laboració entre empreses i universitats i una oportunitat única per generar coneixement de qualitat d’una iniciativa tan important", comenta el fundador d’Integrasys, que veu aquest projecte com "una gran oportunitat per al sector espacial espanyol" i demostrar la solvència d’empreses, com la seva, que ja poden presumir d’una llarga trajectòria d’èxits espacials.
