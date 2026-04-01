Mobilitat
La Generalitat destinarà més de 240 milions a carrils bici
La previsió és construir 260 quilòmetres, aparcaments en estacions i circuits cap a polígons industrials per facilitar la mobilitat quotidiana.
Germán González
Amb l’objectiu de crear una xarxa d’infraestructures ciclistes "contínua, segura i funcional" per tot Catalunya, que permeti cobrir la major part dels desplaçaments quotidians en bici, el Consell de Govern va aprovar ahir el Programa d’Actuació de la Bicicleta 2026-2030. En concret, preveu un centenar d’accions, amb una inversió de més de 240 milions, que ha de donar continuïtat a l’Estratègia Catalana de la Bicicleta, que va acabar l’any passat.
D’aquesta manera, es volen potenciar els desplaçaments en aquest mitjà de transport, principalment els que tenen un recorregut de 10 quilòmetres en via de titularitat de la Generalitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va assenyalar que la inversió vol "facilitar l’ús de la bici més enllà de les zones urbanes, en la mobilitat quotidiana diària", entre les quals la laboral, ja que s’ha detectat que s’utilitza per anar a polígons industrials o desplaçar-se fins a estacions de tren o autobús. Per això, el pla també contempla crear més aparcaments segurs per a bicicletes en estacions, una mesura que ja va començar amb una prova pilot a Vilafranca, Sant Celoni, Segur de Calafell i Reus.
La mesura pretén ser "un pas més en l’aposta de la Generalitat per la mobilitat activa i descarbonitzada", així com "millorar la qualitat de vida", va assenyalar la consellera. La major part del programa, uns 222 milions d’euros, es destina a executar 260 km de vies ciclistes que facilitin la mobilitat quotidiana.
Altres inversions seran a desenvolupar rutes cicloturístiques que permetin un turisme sostenible, crear aparcaments segurs en centres de transport i promoure l’ús de la bici en entorns educatius. També es coordinaran amb altres administracions per millorar els carrils ja existents.
Aprofitar la xarxa viària
Per crear més de 260 quilòmetres de vies ciclistes, la Generalitat aprofitarà actuacions en corredors viaris, reformes en carreteres i millores en el transport públic. Aquestes vies ciclistes interurbanes són paral·leles al corredor de la infraestructura viària i estan condicionades per al trànsit de bicicletes, permetent el pas segur d’aquests vehicles de manera segregada del trànsit rodat i que poden ser compartides amb vianants, segons el Govern. Aquestes vies també poden donar resposta a la mobilitat vinculada a l’oci, l’esport o el turisme.
El Programa 2026-2030 continua amb la promoció de la bicicleta com a element turístic, d’oci i esportiu, impulsant el desenvolupament de més de 400 km de rutes cicloturístiques (eix del Berguedà, ruta Congost-Ter, eix Diagonal, InterCatalunya, ruta del Sió i EuroVelo 8), amb una inversió prevista de més de set milions. Aquestes rutes contribueixen a generar noves oportunitats de turisme sostenible i activitat econòmica al territori.
També es construiran aparcaments per a bicicletes al costat de les estacions de tren mitjançant la col·laboració entre la Generalitat, els ajuntaments i les empreses ferroviàries. Es farà un seguiment continu de les mesures amb la Taula de la Bicicleta i es millorarà la coordinació institucional. El Govern va aprovar el 2019 l’Estratègia Catalana de la Bicicleta (ECB) per afavorir una mobilitat quotidiana més amable i saludable, potenciar la bicicleta com a element d’oci, turístic i esportiu i desenvolupar accions de promoció. A més, insta que altres administracions, institucions i organismes s’hi adhereixin.
