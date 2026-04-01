Xacra social

El Govern aprova un organisme per combatre el suïcidi

Pintada sobre el suïcidi a Alacant. / EPE

Nieves Salinas

Madrid

El Consell de Ministres va aprovar ahir la creació de l’Observatori per a la Prevenció del Suïcidi, òrgan col·legiat de caràcter interministerial adscrit al Ministeri de Sanitat, a través del Comissionat de Salut Mental. El seu objectiu, avançar en una resposta integral davant un gran repte de la salut pública.

La creació de l’Observatori s’emmarca en els compromisos recollits en el pla d’acció per a la prevenció del suïcidi 2025-2027, que per primera vegada compta amb finançament específic (17,83 milions d’euros) i un conjunt estructurat d’actuacions. "Aquest nou organisme permetrà consolidar i donar coherència al conjunt de projectes impulsats en aquest àmbit, així com optimitzar l’ús dels recursos disponibles", diu Sanitat.

A Espanya, segons les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) del 2024, el suïcidi es va consolidar com la segona causa de mort externa, amb 3.953 morts (2.902 homes i 1.051 dones). A escala mundial, l’OMS informa que més de 700.000 persones moren cada any per aquesta causa, i és la tercera causa de mort entre joves de 15 a 29 anys.

Més coordinació

L’Observatori neix amb l’objectiu de millorar la presa de decisions en polítiques públiques. Entre les seves funcions hi haurà reforçar la coordinació i interlocució entre els ministeris i organismes implicats; centralitzar i analitzar informació procedent d’àmbits com el sanitari, educatiu, social, penitenciari, laboral o digital o elaborar estudis que permetin millorar el coneixement sobre el fenomen del suïcidi.

