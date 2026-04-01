Crisi ferroviària a Catalunya
"Preferim pagar i que funcioni"
Tot i que agraeixen la gratuïtat, les persones que continuen sent fidels al tren lamenten que continuen patint tota mena d’inconvenients en els desplaçaments. "Potser a l’anada va bé, però a la tornada tens problemes. No t’hi pots confiar, és com un ou Kinder", afirma Claudia Puente.
Glòria Ayuso
Fa més de dos mesos que els usuaris de Rodalies a Catalunya no paguen cada vegada que pugen al tren. El servei és gratuït com a mesura de compensació per les limitacions de velocitat, més de 200, que afecten totes les línies des de l’accident de Gelida, el 20 de gener.
Però la majoria afirma que preferiria abonar el bitllet i que el servei funcionés bé. "Ara el tren no és útil. Potser a l’anada tot va bé, però a la tornada tens problemes. No t’hi pots confiar, és com un ou Kinder", afirma Claudia Puente. Ho diu així, però sense voler fer broma, perquè per a ella, explica, el prioritari és que el tren funcioni, i no que sigui gratuït.
"Ho hem passat molt malament"
"Per com va el tren, compensa que almenys sigui gratis", afirma Milagros Abreu, veïna de Cardedeu que va a treballar cada dia a Barcelona. "Quan la treguin [la gratuïtat] que sigui perquè ja tot va bé. Ho hem passat molt malament. Surto a les set de la tarda de treballar i aquesta última setmana tres dies no he aconseguit arribar a casa fins a les 10 de la nit", lamenta.
També és de Cardedeu Albert Fornós, que igual que Abreu ha tingut una mala experiència. "Del Clot a Cardedeu la setmana passada vam tardar fins a tres hores a arribar tres dies seguits. El tren va tan ple que la gent es desmaia. Llavors s’atura a l’estació, hem de sortir i esperar-ne un altre, que també va molt ple... ¡però si no hi puges, no arribes a casa!".
Fornós és propietari d’una posproductora, Wild Ponny, amb 12 empleats. És conscient que els problemes de Rodalies han suposat un gran desavantatge per als que viuen a fora de Barcelona. "Quan van començar els problemes després de l’accident de Gelida, un dels seus treballadors, de Girona, va optar per teletreballar. Però nosaltres preferim que tots siguin a l’oficina. Si volem contractar una persona de fora la veritat és que t’ho penses", admet. "Rodalies ha empitjorat molt. Temps enrere el bitllet costava bastant, però el servei funcionava. Ara no paguem res i no funciona. Entenc que cal pagar i que funcioni", afirma.
"Que no treguin el bo gratuït fins que funcioni bé", demanen l’Alba i el Tomàs, que viatgen de Massanet al Clot. Però de seguida afegeixen: "Encara que la veritat és que no recordem quan això passava".
El bo gratuït no serveix per a tots els usuaris de Rodalies. "Vinc de Viladecans. Però una vegada aquí he de pagar igualment el bitllet de tramvia. Només serveix per al tren, si fas un transbord ja no serveix", lamenta Sergio Jerez, consultor.
Pilar Isern està jubilada i utilitza el tren setmanalment, en dia feiner, per anar amb dues amigues més d’excursió aprofitant els bons gratuïts. "L’altre dia volíem anar a Barberà del Vallès o a Vic, però com que no passava ni l’un tren ni l’altre, al final vam pujar a un que anava a Sant Sadurní", explica, fent gala d’una gran flexibilitat en els seus plans. Isern recorda l’època en què el servei era gratis per les mesures per contrarestar la inflació per la guerra d’Ucraïna. Llavors s’adquirien bons de manera quadrimestral. Ara el bo gratuït és de 10 viatges. "La veritat és que preferim pagar i que el servei funcioni bé", coincideix. Aquesta vegada les tres amigues se’n van a Granollers, per fer la ruta de Santa Quitèria. "A veure si hi ha sort. Renfe és un esport d’aventura", riu Isern.
José Cuesta viu a Sant Martí i treballa en un restaurant de Vallromanes. El cotxe se li ha espatllat i aquesta setmana ha optat pel tren. Com que no és la seva opció habitual, no sabia encara que s’hi podia viatjar gratis. Si el viatge fos "més fluid", diu, aniria sempre en transport públic, escoltant música o llegint. "Entrar i sortir de la ciutat amb cotxe és un caos i la gasolina surt molt cara", assenyala.
El problema, explica, és que Vallromanes està molt mal comunicada en transport públic. "No hi ha tren i el bus triga més d’una hora". Aquests dies va amb Rodalies fins a Mollet i des d’allà el porten amb cotxe fins a Vallromanes.
El preu de la gasolina ha fet que Óscar Morilla canviï en les últimes setmanes les seves preferències. I des que s’ha passat al tren ha comprovat que per a ell és la millor opció per anar a la feina. D’una banda, explica, amb cotxe implica cua a la carretera, estrès i pagar la gasolina. De l’altra, el tren no funciona i Morilla assenyala que també arriba tard a la feina. "Però llavors em donen un justificant que puc presentar a la feina, de manera que no em resten el plus de puntualitat, mentre que si és per problemes a la carretera no ho puc demostrar", assenyala.
