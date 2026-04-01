Rodalies va expedir 2,5 milions de bons gratuïts entre febrer i març
Glòria Ayuso
Renfe ha expedit més de 2,5 milions de bons per viatjar gratis per la xarxa de Rodalies, Regionals i Mitjana Distància a Catalunya des que, fa dos mesos, va implantar aquesta mesura per compensar els usuaris pels problemes que presenta la xarxa.
El 26 de gener, sis dies després de l’accident de Gelida, que va provocar una revisió general de la infraestructura ferroviària, Rodalies va instaurar la gratuïtat del servei. Primer la va anunciar per als següents 30 dies. Complert aquell termini, al seguir sense un servei normalitzat, la mesura es va prorrogar fins al 31 de març. I ara, s’ha tornat a allargar fins al 30 d’abril. En aquells dos primers mesos s’han expedit 2,5 milions de targetes de 10 viatges, tant per a la xarxa de Rodalies com per a la de Regionals i Mitjana Distància.
Les màquines expenedores ofereixen aquesta targeta de cartró de manera gairebé instantània. En cas d’utilitzar-se els 10 viatges, es podria deduir que s’han fet amb tren fins a 25 milions de viatges en els dos últims mesos. No obstant, la facilitat amb què s’obté aquest títol fa que els usuaris l’obtinguin moltes vegades sense haver acabat de completar la validació de l’últim títol.
Es tracta d’una quantitat que molt probablement continuarà augmentant, després que s’hagi plantejat una nova pròrroga. Quan es va iniciar la gratuïtat del servei, es creia que la normalitat a Rodalies havia de tornar al cap de poc. Per això, en un inici es va anunciar la mesura amb la idea que aquell període fos més curt. No obstant, el 5 de febrer la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va anunciar una pròrroga.
El Govern ha tornat a sol·licitar també ara al Ministeri de Transports, responsable de finançar el servei, que torni a prorrogar la mesura. La Generalitat considera que la xarxa no tornarà a funcionar amb més normalitat fins a la primera setmana de maig.
