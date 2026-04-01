Sanitat
Tarragona i Lleida tindran Codi Ictus tot l’any durant les 24 hores
Beatriz Pérez
Tarragona i Lleida tindran finalment el Codi Ictus les 24 hores del dia els 365 dies de l’any a partir del 2027, segons va anunciar ahir la portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque. Aquesta implementació, que arrencarà el mes que ve, serà progressiva fins a completar-se. "A partir d’aquesta primavera l’Hospital Joan XXIII de Tarragona i l’Arnau de Vilanova de Lleida oferiran serveis de trombectomia mecànica per tractar ictus isquèmics greus 12 hores al dia durant els set dies de la setmana. Les trombectomies mecàniques són intervencions que consisteixen a treure coàguls de sang. Són necessàries en el 10% de tots els ictus", va dir Paneque. A Tarragona això serà possible a partir del mes que ve i a Lleida aquesta activació es farà efectiva al juny.
En paral·lel, segons va anunciar Paneque, Salut farà que aquest servei sigui completament efectiu en aquests territoris les 24 hores, durant els 365 dies de l’any, a partir de l’últim quadrimestre del 2027. Aquesta ampliació de la cobertura es durà a terme mitjançant la col·laboració amb els hospitals de referència: el Bellvitge en el cas de Tarragona i la Vall d’Hebron en el de Lleida. "Es tracta d’una tècnica de molt alta especialització que requereix circuits molt específics i de professionals amb moltes hores de pràctica", va explicar Paneque.
Actualment els hospitals Joan XXIII i Arnau de Vilanova ja presten aquest servei, "però només els dies laborals". Fora d’aquest servei, els pacients que requereixen una trombectomia mecànica són derivats a Bellvitge i la Vall d’Hebron.
