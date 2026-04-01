L’aventura espacial
Tot a punt perquè els humans tornin a la Lluna després de 54 anys
La càpsula Orion de la NASA té previst l’enlairament poc després de la mitjanit vinent. La nau orbitarà el satèl·lit i obrirà el camí perquè, en un termini de dos anys, els astronautes d’una nova missió ja puguin descendir.
Els astronautes orbitaran el satèl·lit durant la missió i tornaran el desè dia
La NASA confia a començar en els pròxims anys la construcció d’una base permanent
Valentina Raffio
L’última vegada que la humanitat va viatjar a la Lluna, el desembre de 1972, no existia ni internet ni els mòbils, a les ràdios sonaven els hits de David Bowie, els Rolling Stones i Aretha Franklin, als cines s’estrenava la primera entrega d’El padrí i a les televisions es veien imatges de la Guerra del Vietnam. Mig segle més tard, en un món radicalment diferent, la nostra espècie ha decidit reprendre els viatges cap al satèl·lit amb l’objectiu d’establir una base permanent i crear un trampolí perquè algun dia puguem viatjar fins a Mart o qui sap si més enllà. Sota aquesta premissa, la mitjanit vinent s’espera l’arrencada d’Artemis 2, la primera missió tripulada que viatja a la Lluna en 54 anys (tot i que sense trepitjar-la).
Es tracta del segon vol del programa Artemis, l’hereu de l’històric projecte Apollo amb què Neil Armstrong va fer aquest "petit pas per a l’home i gran salt per a la humanitat". Després de més d’una dècada d’estudis i diversos anys de desenvolupament, el novembre del 2022 es va realitzar la primera prova tècnica per testar la seguretat del coet, de la nau i de tots els elements tècnics del programa Artemis. Ara, en aquesta segona expedició, la missió s’enlairarà juntament amb quatre astronautes que es convertiran en els primers terrícoles a viatjar a la Lluna després de més de mig segle d’absència. Segons afirma la NASA, el seu es perfila com un viatge històric que, a més, aspira a establir les bases d’una futura colònia humana a la Lluna.
Els quatre protagonistes de la missió, seleccionats el 2023, són astronautes veterans, amb experiència en missions espacials i amb diversos anys d’entrenament a l’esquena. Es tracta dels especialistes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i l’astronauta de l’Agència Espacial Canadenca (CSA) Jeremy Hansen. Koch destaca per ser la primera dona a viatjar a la Lluna i Glover és el primer afroamericà a formar part d’un projecte així. Fins fa un any, els impulsors d’aquest projecte presumien de la importància d’haver forjat la tripulació "més diversa i més inclusiva de la història", però des de l’arribada de Trump al poder, i el seu veto als programes d’inclusió, s’han eliminat totes les referències a aquesta qüestió.
El coet més gran de la història
Artemis 2 presumeix de ser un dels supercoets més potents i grans de la història. Es tracta de l’anomenat Sistema de Llançament Espacial, un gegant de gairebé 100 metres d’altura, 8 de diàmetre i més de 2.600 tones de pes. Segons algunes estimacions, el seu desenvolupament ha costat uns 31.600 milions de dòlars i 15 anys de feina. La joia de la corona de la missió, integrada a la cúspide del coet, és la nau espacial Orion, desenvolupada en col·laboració amb l’Agència Espacial Europea (ESA). Aquest instrument serà el veritable encarregat de portar els astronautes en el seu viatge de 10 dies d’anada i tornada al voltant de la Lluna.
El calendari de la missió està planejat segon per segon, maniobra per maniobra, i fins i tot en diferents escenaris. La missió té previst arrencar des de l’emblemàtic Centre Espacial Kennedy de Florida. Després del rugir dels motors, el coet d’Artemis alçarà el vol, posarà en marxa el viatge i tardarà al voltant de vuit minuts a arribar a l’espai. Una vegada allà, la nau Orion es desprendrà de l’estructura principal del coet i quedarà flotant sola a l’espai.
En les primeres 24 hores de missió, Orion volarà sobre els nostres caps. La nau té previst realitzar diverses òrbites just per sobre de la franja en la qual es troben la gran majoria de satèl·lits de telecomunicacions. Durant aquesta primera etapa de la missió, s’espera que els astronautes duguin a terme diverses proves tècniques per assegurar el funcionament de la càpsula i dels elements de viatge. Després, Orion realitzarà una maniobra anomenada injecció translunar. En aquell moment, el Mòdul de Servei dissenyat per Europa encendrà els motors per augmentar la velocitat de la nau i "escapar" de la gravetat terrestre.
Tot apunta que la missió arribarà al seu punt més pròxim a la Lluna al llarg del sisè dia de missió, quan se situarà entre 6.400 i 9.700 quilòmetres de distància de la superfície lunar. Aleshores, s’estima que els astronautes dedicaran gran part del dia a fer fotografies i vídeos de la Lluna i a gravar les seves observacions, ja que es convertiran en els primers éssers humans després de 50 anys que veuen amb els seus ulls algunes parts del nostre satèl·lit natural com, per exemple, l’enigmàtic costat ocult de la Lluna. Després d’un dia sobrevolant aquest gèlid món, Orion utilitzarà l’impuls de la Lluna per realitzar una maniobra per posar de nou rumb a la Terra.
Si tot va com està previst, el desè dia de vol, els astronautes d’Artemis tornaran a la Terra. En aquesta última etapa de la missió, Orion se separarà per deixar enrere els motors que han acompanyat la nau durant tot el viatge i es quedarà només amb la part essencial de la càpsula durant la fase de reingrés a l’atmosfera. L’amaratge està previst davant les costes de San Diego, en plenes aigües del Pacífic.
El segon vol d’Artemis aspira a fer història perquè es convertirà en la primera missió tripulada en més de cinquanta anys i en la primera que torna els humans a la Lluna després d’una llarga absència. Però la seva veritable importància rau en les esperances que sembra. Segons ha anunciat recentment la NASA, si aquest projecte culmina amb èxit en un o dos anys es llançarà una missió tripulada sobre el sòl lunar. I si això també funciona, els Estats Units han promès llançar fins a una missió a l’any amb l’objectiu de construir una base espacial permanent a la Lluna el desplegament de la qual coordinarà l’espanyol Carlos García Galán. "Serà l’aventura més gran de la humanitat", afirma Jared Isaacman, administrador de la NASA.
Arribar per quedar-se
"Apollo va voler arribar a la Lluna per plantar una bandera, Artemis, en canvi, vol quedar-se. Amb aquesta missió i les que la seguiran, la humanitat comença a plantejar-se com habitar de manera permanent en altres mons", explica el divulgador científic Josep Calatayud, creador del canal especialitzat en espai Control de Misión. En aquesta mateixa línia es pronuncia Mariella Graziano, directora d’Estratègia i Desenvolupament de Negoci de GMV, que afirma que Artemis suposa "un canvi de paradigma" per a les missions espacials. "Ja no es tracta de missions puntuals d’exploració, sinó de construir infraestructures permanents a la Lluna que permetrien habitar el nostre satèl·lit natural", comenta.
El viatge d’Artemis arrenca en un context geopolític complex, amb diverses guerres com a teló de fons i una sibil·lina pugna entre els Estats Units i la Xina per demostrar qui té més capital econòmic, tecnològic, industrial i fins i tot intel·lectual i, en definitiva, qui serà el primer a establir-se de manera permanent a la Lluna. La història de la segona carrera espacial comença a escriure’s ara entre un complex embolic de circumstàncies en les quals s’entremescla l’entusiasme pels projectes científics, els dubtes sobre l’evolució a llarg termini d’aquest programa i el temor que el caos i els conflictes terrestres es traslladin, algun dia, a l’espai.
